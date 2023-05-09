Миллион снарядов для ВСУ: Зеленский порадовал результатом переговоров с ЕС

Страны-союзницы не прекращают помогать Украине в ее противостоянии вооруженной агрессии рф

Европейский Союз, несколькими днями ранее объявивший о запрете обращения своей валюты в россии, пообещал Украине передать один миллион снарядов для артиллерии.

Об этом во вторник, 9 мая, на совместном брифинге с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский, — пишет "Укринформ".

"Украина каждый день демонстрирует эффективность нашей защиты против российской агрессии. Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов – это доказательства того, что мы можем победить этого агрессора", – сказал он.

Фото: Ян Доброносов

По словам президента Зеленского, в ходе диалога с президентом Еврокомиссии был обсужден и важный вопрос о сроках закупки и поставок этих боеприпасов, ведь они на поле боя нужны Вооруженным силам как можно раньше.

В то же время он добавил, что Украина должна иметь возможности, которые будут "пропорциональны тем, которыми владеет также и российская федерация".

"В этом контексте сегодня поблагодарил Урсула за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии ", — подытожил украинский лидер.

Фото: Ян Доброносов

Ранее "Телеграф" сообщал, что Европейский Союз согласовал выделение одного миллиарда евро на закупку артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины.