Редкие катера на вес золота. Что известно о пораженных в Крыму российских "Сернах"

Украинские надводные дроны поразили российские лодки в районе села Черноморское

В ночь на 10 ноября украинские военные поразили малые десантные катера проекта 11770 класса "Серна" Черноморского флота рф. Поразить два российских катера удалось надводными дронами вблизи поселка Черноморское в аннексированном Крыму. В разведке добавили, что на судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.

Это не первый случай, когда украинские силы обороны уничтожают ценные российские катера, которые есть у них в ограниченном количестве. В прошлом году россияне потеряли еще один такой катер возле Змеиного. "Телеграф" рассказывает о характеристиках и возможностях этого вида вооружения, и почему о них пишут, что они на вес золота.

Катер "Серна"

Что это за катера

Малый десантный катер "Серна" (проект 11770 г.) был разработан в нижегородском Центральном конструкторском бюро имени Алексеева. Это относительно новая разработка. Лодка имеет открытую танковую платформу, а ее движение основано благодаря искусственной воздушной прослойке с избыточным давлением под днищем. Это изолирует большую часть корпуса от контакта с водой, обеспечивая снижение сопротивления и повышение скорости, объясняет Армия. Корпус изготовлен из алюминиево-магниевых сплавов, имеющих бронирование против пуль и обломков.

Катер может сам сняться с мели и причалить на необорудованный берег и взорвать десант, колесную и гусеничную военную технику. Для этого русские и использовали катера. Также катера из ЗРК на борту служили для россиян прикрытием кораблей Черноморского флота на рейдах.

Характеристики: размеры 25,8х5,8 м, скорость до 30 вуз., может нести 1 танк, или 2 БМП, или 92 человека. длина, м – 25,6. Полное водоизмещение "Серны" без груза составляет 61 тонну, с грузом — 99,7 тонны.

Картер "Серна"

Изюминкой катера является его двигатель — он оснащен вентилируемым водометным движителем (лопасти рабочего колеса работают при постоянном поступлении воздуха в гидравлическое сечение). Благодаря этому катер способен развивать скорость до 30 узлов во время волнения моря в 2 балла и высоту волны до 0,75 м. В случае волнения моря в 3 балла и высоту волны до 1,25 м — скорость снижается до 27 узлов. В качестве двигателя "Серна" использует два дизеля М503А мощностью 4000 л.с. каждый.

В то же время Defence Express отмечает, что всего в строю ВМФ россии было 11 десантных катеров проекта 11770 "Серна", в том числе уже один в составе ЧФ россии и шесть в составе Каспийской флотилии. Но обращает внимание на то, что россияне решили поднять затопленный катер во время прошлого сбития, что свидетельствовало, что эти "Серны" буквально на вес золота. Мол, они панически боятся потерять свои десантные корабли в бою.

"Тем более, эта гипотеза подтверждается следующим фактом — в марте-апреле 2022 года корабли ЧФ рф регулярно обстреливали побережье Одесской области, чтобы разоблачить систему нашей береговой обороны, провалились в этой задаче, и так не решились на морской десант возле "Великой Одессы", — пишет издание.

Случаи уничтожения в прошлом

Название "Серна" может быть знакомо украинцам, потому что такой десантный катер уже сбивали — в мае 2022 года у острова Змеиный. Защитники попали в катер с помощью ударного беспилотника Bayraktar TB2. Вместе с находившимся на его борту личным составом на дно отправился и зенитно-ракетный комплекс "Тор". Оперативное командование "Юг" даже запечатлело этот момент:

Уничтожение "Серны" возле Змеиного в мае 2022 года

Эти малые десантные катера россия использовала во время оккупации острова для опрокидывания военной техники и десанта. После затопления россияне устроили подъемно-спасательные работы на месте уничтожения катера возле Змеиного и вытащили лодку на сушу в Севастополь. А затем в Telegram-каналах появились впечатляющие фото пробоин:

Пробоина в "Серне" после попадания

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