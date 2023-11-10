Рідкісні катери на вагу золота. Що відомо про вражені у Криму російські "Серни"

Українські надводні дрони вразили російські човни в районі села Чорноморське

У ніч на 10 листопада українські військові вразили малі десантні катери проєкту 11770 класу "Серна" Чорноморського флоту рф. Вразити два російські катери вдалося надводними дронами поблизу селища Чорноморське в анексованому Криму. У розвідці додали, що на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Це не перший випадок, коли українські сили оборони знищують цінні російські катери, які є у них в обмеженій кількості. Минулого року росіяни втратили ще один такий катер біля Зміїного. "Телеграф" розповідає про характеристики і можливості цього виду озброєння, і чому про них пишуть, що вони на вагу золота.

Катер "Серна"

Що це за катери

Малий десантний катер "Серна" (проєкт 11770) був розроблений у нижньогородському Центральному конструкторському бюро імені Алексєєва. Це відносно нова розробка. Човен має відкриту танкову платформу, а його рух заснований завдяки штучному повітряному прошарку з надлишковим тиском під днищем. Це ізолює більшу частину корпусу від контакту з водою, забезпечуючи зниження опору та підвищення швидкості, пояснює АрміяInform. Корпус виготовлений з алюмінієво-магнієвих сплавів, що мають протикульове та протиуламкове бронювання.

Катер може сам знятися з мілини та причалити на необладнаний берег і висадити десант, колісну та гусеничну військову техніки. Власне для цього росіяни й використовували катери. Також катери із ЗРК на борту служили для росіян прикриттям кораблів Чорноморського флоту на рейдах.

Характеристики:, розміри 25,8х5,8 м, швидкість до 30 вуз., може нести 1 танк, або 2 БМП, або 92 особи. довжина, м — 25,6. Повна водотоннажність "Серни" без вантажу становить 61 тонну, з вантажем — 99,7 тонни.

Картер "Серна"

Родзинкою катера є його рушій — він оснащений вентильованим водометним рушієм (лопаті робочого колеса працюють у разі постійного надходження повітря в гідравлічний перетин). Завдяки цьому катер здатний розвивати швидкість до 30 вузлів під час хвилювання моря у 2 бали та висоті хвилі до 0,75 м. У разі хвилювання моря у 3 бали й висоті хвилі до 1,25 м — швидкість знижується до 27 вузлів. Як двигун "Серна" використовує два дизелі М503А потужністю 4000 к. с. кожен.

Водночас Defence Express зазначає, що всього в строю ВМФ рф було 11 десантних катерів проєкту 11770 "Серна", зокрема уже один в складі ЧФ рф та шість в складі Каспійської флотилії. Та звертає увагу на те, що росіяни вирішили підняти затоплений катер під час минулого збиття, що свідчило про те, що ці "Серни" — буквально на вагу золота. Мовляв, вони панічно бояться втратити свої десантні кораблі в бою.

"Тим більш, ця гіпотеза підтверджується наступним фактом – у березні-квітні 2022 року кораблі ЧФ рф регулярно обстрілювали узбережжя Одещини, щоб викрити систему нашої берегової оборони, провалились у цьому завданні, і так не наважились на морський десант біля "Великої Одеси", — пише видання.

Випадки знищення у минулому

Назва "Серна" може бути знайомою українцям, бо такий десантний катер вже збивали — у травні 2022 року біля острова Зміїний. Захисники поцілили у катер з допомогою ударного безпілотника Bayraktar TB2. Разом з особовим складом, який перебував на його борту, на дно відправився й зенітно-ракетний комплекс "Тор". Оперативне командування "Південь" навіть зафільмувало цей момент:

Знищення "Серни" біля Зміїного у травні 2022 року

Ці малі десантні катери росія використовувала під час окупації острова для перекидання військової техніки та десанту. Після затоплення росіяни влаштували підйомно-рятувальні роботи на місці знищення катера біля Зміїного та витягнули човен на сушу до Севастополя. А згодом у Telegram-каналах з'явилися вражаючі фото пробоїн:

Пробоїна у "Серні" після влучання

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