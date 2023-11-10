"Треба ще багато знищити": у ЗСУ назвали умови успішної наземної операції в Криму

У ворога не повинно залишитись можливості для постачання зброї на півострів

Повний вихід Чорноморського флоту з території Криму збільшив шанс на проведення успішної наземної операції на півострові, оскільки вона залежить від кількості російських кораблів. Однак для повного успіху необхідно перерізати всі логістичні шляхи окупантам.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв’ю OBOZ.UA. За його словами, цього року така операція проводиться точно не буде.

"Наземна операція залежить від кількості російських кораблів, але поки що, думаю, ми таку операцію проводити не будемо. Цього року – точно ні. Треба ще багато чого знищити, й не лише Чорноморський флот, а також Керченський міст, певні логістичні шляхи росіян на суходолі тощо, щоб у ворога не було можливості для постачання на півострів зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, живої сили", — сказав Гетьман.

Також він підкреслив, що російські окупанти мають дві логістичні артерії. Йдеться про залізницю через Волноваху, Токмак та Джанкой та Керченський міст.

"Коли ми матимемо все це під контролем, а весь міст чи хоча б його залізничну гілку буде зруйновано, згодом можна буде проводити наземну операцію. Але робити це найближчим часом було б неправильно", — підсумував майор запасу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник української розвідки Кирило Буданов прокоментував тему деокупації Криму та заявив, що цей процес триває повільніше, ніж розраховувалося.