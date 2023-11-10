Катерів більше нема: в ГУР розповіли подробиці нічної атаки на Крим (відео)

Такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів чф рф на рейдах

В ніч на 10 листопада, в ході атаки БПЛА, в Криму уражено десантні кораблі чорноморського флоту рф. Йдеться про катери проєкту 11770 (класу "Серна").

Про це повідомляє ГУР МО України. Уточнюється, що на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

"Малі десантні катери класу "серна" держава-агресор росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "тор-м2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі", — розповіли у ГУР.

Малий десантний корабель класу "серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

Крім того, в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України, такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів чф рф на рейдах. Проте тепер і ця ідея росіян зруйнована, констатували в ГУР.

Як повідомляв "Телеграф", ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман назвав умови успішної наземної операції в Криму. Він оцінив, чи можлива вона до кінця 2023 року.