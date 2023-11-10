Атака тривала всю ніч: у Криму лунали вибухи, під удар міг потрапити військовий об’єкт

Атака була масштабною і, ймовірно, результативною

За повідомленнями місцевих жителів, окупований Крим у ніч на п’ятницю, 10 листопада, атакували безпілотники. За їхніми даними, атака тривала всю ніч.

"По Криму всю ніч боротьба з БПЛА. Досі", — написав один із них. Повідомлення було опубліковано о 5:35.

Telegram-канал "Кримський вітер", з посиланням на інформацію від своїх підписників, що перебувають у Криму, повідомляє, що було 4-5 прильотів у селищі міського типу Чорноморське у західній частині Криму — на Тарханкутському півострові. За попередніми даними, під удар потрапила прикордонна застава. Крім того, могла постраждати й нафтобаза у Феодосії.

Чорноморське на карті

"У Чорноморському було 4-5 прильотів, імовірно, за прикордонною заставою повідомляють наші передплатники", — йдеться в повідомленні.

При цьому міноборони росії заявило, що в ніч на 10 листопада "київський режим" атакував Крим безпілотниками. Нібито над територією півострова було перехоплено два дрони. Важливо мати на увазі, що російська влада та ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію, тому реальна картина може відрізнятися від їхніх заяв.

Жителі Чорноморського активно обговорюють, куди прилетіло. За словами деяких, на позиції ППО. Ще один підписник каналу повідомив, що у Чорноморському приліт у казарму окупантів. Крім того, за його словами, могли потрапити під удар два катери.

Як повідомляв "Телеграф", вибухи в Криму лунають уже другий день поспіль — 9 листопада їх чули у Севастополі. Призначений росією "губернатор" Криму розвозжаєв заявив, що ППО нібито все збила.