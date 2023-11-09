"Слабоумство без відваги": у мережі висміяли пам’ятник стремоусову в Криму (фото, відео)

Користувачі соцмереж вже "оцінили" пам’ятник колаборанту

У тимчасово окупованому місті Семфірополь у Криму відкрили пам’ятник колаборанту та "заступник губернатора" Херсонської області кирилу стремоусову. Користувачі мережі вже встигли з цієї нагоди наповнити мережу жартами.

У четвер, 9 листопада, у російських пабліках з’явилася інформація про відкриття "пам’ятки", присвяченої українському зраднику. Висловився з цього приводу і гауляйтер Криму сергій аксьонов, заявивши, що нібито за колаборантом в росії сумують.

У російських Telegram каналах показали, як проходило відкриття пам’ятника. У церемонії брали участь "глава" Криму та "губернатори" Севастополя, Херсонської та Запорізької областей.

Тим часом у коментарях у мережі користувачі не стали розділяти радість колаборантів та гауляйтерів, а натомість висміяли цю подію. Дехто припустив, що за ліквідацією стремоусова стоїть сама росія, а тепер цинічно, у своєму стилі, вихваляє його та ставить пам’ятники, роблячи з окупанта "велику" людину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 листопада 2022 року кирило стремоусов помер у ДТП на території міста Херсон. Пізніше в мережі з’явилися фото та відео з місця події.