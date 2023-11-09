"Слабоумие без отваги": в сети высмеяли памятник стремоусову в Крыму (фото, видео)

Пользователи соцсетей уже "оценили" памятник коллаборанту

Во временно оккупированном городе Семфирополь в Крыму открыли памятник коллаборанту и "замгубернатора" Херсонской области кириллу стремоусову. Пользователи сети уже успели по этому случаю наводнить сеть шутками.

В четверг, 9 ноября, в российских пабликах появилась информация об открытии "достопримечательности", посвященной украинскому предателю. Высказался по данному поводу и гауляйтер Крыма сергей аксенов, заявив, что якобы по коллаборанту в россии скучают.

В российских Telegram-каналах показали, как проходило открытие памятника. В церемонии участвовали "глава" Крыма и "губернаторы" Севастополя, Херсонской и Запорожской областей.

Тем временем в комментариях в сети пользователи не стали разделять радость коллаборантов и гауляйтеров, а вместо этого высмеяли данное событие. Некоторые предположили, что за ликвидацией стремоусова стоит сама россия, а теперь цинично, в своем стиле, восхваляет его и ставит памятники, делая из оккупанта "великого" человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 ноября 2022 года кирилл стремоусов умер в ДТП на территории города Херсон. Позже в сети появились фото и видео с места происшествия.