"Віддячили" побоями? В Криму окупанти вбили високопоставленого офіцера рф

Військовослужбовці після інциденту втекли з півострова

У тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни сильно побили свого полковника. Інцидент трапився у Сімферополі.

Полковник від отриманих травм помер у лікарні. Подробиці повідомляє Головне управління розвідки України (ГУР) на офіційному сайті.

Українська розвідка повідомляє, що подія сталася 1 листопада 2023 року. Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу зс рф, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику мусурбекову.

Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.

Від отриманих травм мусурбеков помер у лікарні 7 листопада 2023 року.

В ГУР додали, що підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі. Вони втекли до краснодарського краю рф.

Раніше "Телеграф" повідомив, що координати місцезнаходження корабля "Аскольд" в Керчі, який нещодавно зазнав атаки у тимчасово окупованому Криму, надав українським військовим командир іншого російського судна. Зробив це російський офіцер за грошову винагороду.