"Отблагодарили" побоями? В Крыму оккупанты убили высокопоставленного офицера рф
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Военнослужащие после инцидента скрылись с полуострова
Во временно оккупированном Крыму мобилизованные россияне сильно избили полковника. Инцидент произошел в Симферополе.
Полковник от полученных травм скончался в больнице. Подробности сообщило Главное управление разведки Украины (ГУР) на официальном сайте.
Украинская разведка рассказала, что событие произошло 1 ноября 2023 года. Группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, входящая в 8 армию южного военного округа из рф, нанесла тяжкие телесные повреждения полковнику мусурбекову.
Офицер оккупационной армии занимал должность заместителя командира полка. От полученных травм мусурбеков скончался в больнице 7 ноября 2023 года.
В ГУР добавили, что подозреваемые в убийстве полковника российские военнослужащие в тот же день, переодевшись в гражданское, самовольно покинули место дислокации своего подразделения в Симферопольском районе. Они сбежали в краснодарский край россии.
Ранее "Телеграф" сообщил, что координаты местонахождения корабля "Аскольд" в Керчи, недавно подвергшийся атаке во временно оккупированном Крыму, предоставил украинским военным командир другого российского судна. Сделал это российский офицер за денежное вознаграждение.