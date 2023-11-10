"Отблагодарили" побоями? В Крыму оккупанты убили высокопоставленного офицера рф

Военнослужащие после инцидента скрылись с полуострова

Во временно оккупированном Крыму мобилизованные россияне сильно избили полковника. Инцидент произошел в Симферополе.

Полковник от полученных травм скончался в больнице. Подробности сообщило Главное управление разведки Украины (ГУР) на официальном сайте.

Украинская разведка рассказала, что событие произошло 1 ноября 2023 года. Группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, входящая в 8 армию южного военного округа из рф, нанесла тяжкие телесные повреждения полковнику мусурбекову.

Офицер оккупационной армии занимал должность заместителя командира полка. От полученных травм мусурбеков скончался в больнице 7 ноября 2023 года.

В ГУР добавили, что подозреваемые в убийстве полковника российские военнослужащие в тот же день, переодевшись в гражданское, самовольно покинули место дислокации своего подразделения в Симферопольском районе. Они сбежали в краснодарский край россии.

Ранее "Телеграф" сообщил, что координаты местонахождения корабля "Аскольд" в Керчи, недавно подвергшийся атаке во временно оккупированном Крыму, предоставил украинским военным командир другого российского судна. Сделал это российский офицер за денежное вознаграждение.