Катеров больше нет: в ГУР рассказали подробности ночной атаки на Крым (видео)

Такие катера из ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ рф на рейдах

В ночь на 10 ноября, в ходе атаки БПЛА, в Крыму поражены десантные корабли черноморского флота рф. Речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна").

Об этом сообщает ГУР МО Украины. Уточняется, что на судах находился экипаж и загруженная бронированная техника, в частности, БТР-82.

"Малые десантные катера класса "серна" государство-агрессор россия активно использовало во время оккупации острова Змеиный для перекидывания военной техники и десанта. Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "тор-м2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в нашем Черном море", — рассказали в ГУР.

Малый десантный корабль класса "серна" имеет высокую скорость, вмещает до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта. Оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.

Кроме того, в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины, такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах. Однако теперь и эта идея россиян разрушена, констатировали в ГУР.

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