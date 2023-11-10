Атака длилась всю ночь: в Крыму звучали взрывы, под удар мог попасть военный объект (карта)

Атака была масштабной и, вероятно, результативной

По сообщениям местных жителей оккупированный Крым в ночь на пятницу, 10 ноября, атаковали беспилотники. По их данным атака продолжалась всю ночь.

"По Крыму всю ночь борьба с БПЛА. До сих пор", — написал один из них. Сообщение было опубликовано в 5:35.

Telegram-канал "Крымский ветер", со ссылкой на информацию от своих подписчиков, находящихся в Крыму, сообщает, что было 4-5 прилетов в посёлке городского типа Черноморский в западной части Крыма — на Тарханкутском полуострове. По предварительным данным, под удар попала пограничная застава. Кроме того, могла пострадать и нефтебаза в Феодосии.

Черноморское на карте

"В Черноморском было 4-5 прилетов, предположительно, по погранзаставе, сообщают наши подписчики", — сказано в сообщении.

При этом минобороны рф заявило, что в ночь на 10 ноября "киевский режим" атаковал Крым беспилотниками. Якобы над территорией полуострова было перехвачено два дрона. Важно иметь в виду, что российские власти и СМИ регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может отличаться от их заявлений.

Жители Черноморского активно обсуждают, куда прилетело. По словам некоторых — на позиции ПВО. Еще один подписчик канала сообщил, что в Черноморском прилет в казарму оккупантов. Кроме того, по его словам, могли попасть под удар два катера.

Как сообщал "Телеграф", взрывы в Крыму звучат уже второй день подряд — 9 ноября их слышали в Севастополе. Назначенный россией "губернатор" Крыма развожаев заявил, что ПВО якобы все сбила.