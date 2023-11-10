"Надо еще многое уничтожить": в ВСУ назвали условия успешной наземной операции в Крыму

У врага не должно остаться возможности для поставки оружия на полуостров

Полный выход Черноморского флота с территории Крыма увеличил бы шанс на проведение успешной наземной операции на полуострове, поскольку она зависит от количества российских кораблей. Однако для полного успеха необходимо перерезать все логистические пути оккупантам.

Такое мнение выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью OBOZ.UA. По его словам, в этом году такая операция проводится точно не будет.

"Наземная операция зависит от количества российских кораблей, но пока, думаю, мы такую операцию проводить не будем. В этом году – точно нет. Надо еще многое уничтожить, и не только Черноморский флот, а также Керченский мост, определенные логистические пути россиян на суше и тому подобное, чтобы у врага не было возможности для поставки на остров оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, живой силы", — сказал Гетьман.

Также он подчеркнул, что у российских оккупантов есть две логистические артерии. Речь идет о железной дороге через Волноваху, Токмак и Джанкой и Керченский мост.

"Когда у нас будет все это под контролем, а весь мост или хотя бы его железнодорожная ветвь будут разрушены, впоследствии можно будет проводить наземную операцию. Но делать это в ближайшее время было бы неправильно", — подытожил майор запаса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал тему деоккупации Крыма и заявил, что этот процесс идет медленнее, чем рассчитывалось.