Деякі держави-члени неохоче розкривають подробиці поставок

Європейський Союз поінформував держави-члени, що блок навряд чи виконає зобов’язання надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Пройшло вже більше половини запланованого терміну, а поставити вдалося лише 30% снарядів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. Відповідно до планів, ЄС зобов’язався постачати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців. Спочатку постачання мали здійснюватися за рахунок використання існуючих запасів, а потім шляхом контрактів на спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

Деякі держави-члени неохоче розкривають подробиці поставок, і ЄС може попросити їх надати більше інформації, щоб мати повну картину. Це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони ЄС наступного тижня.

Постачання України боєприпасами стає ще більш актуальним через те, що росія змогла наростити власне виробництво. Деякі держави-члени Євросоюзу відзначили під час зустрічей цього тижня, що постачання боєприпасів росії Північною Кореєю ще раз наголошує на необхідності підвищення ефективності ЄС.

Зазначається, що проблеми з постачанням боєприпасів із Європи ризикують стати критичними для України. Особливо, якщо поставки та підтримка США також уповільняться, чи президентська виборча кампанія в країні наступного року призведе до зміни позиції.

Крім того, держави-члени ЄС продовжують торгуватися з приводу надання Україні подальшої військової підтримки та фінансової допомоги. Поки це відбувається, надання кількох пакетів грошей зупинилося.

Як повідомляв Телеграф", міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 26 жовтня заявив, що Європейський союз поставив Україні лише одну третину з обіцяних навесні артилерійських снарядів. Поки нашій країні прийшло їх лише 300 тисяч, тим часом Північна Корея поставила Росії 350 тисяч. що Європейський союз має можливість перевершити постачання КНДР, проте рахунок йде на якийсь час і поки в цьому питанні є уповільнення, продовжують гинути українці.