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Мільйон снарядів для ЗСУ: Зеленський порадував результатом переговорів з ЄС

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Володимир Зеленський Новина оновлена 09 травня 2023, 14:52
Володимир Зеленський. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Країни-союзниці не припиняють допомагати Україні в її протистоянні збройній агресії росії

Європейський Союз, який кількома днями раніше оголосив про заборону обігу своєї валюти у росії, пообіцяв Україні передати один мільйон снарядів для артилерії.

Про це у вівторок, 9 травня, під час спільного брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві повідомив президент України Володимир Зеленський, — пише "Укрінформ".

"Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів – це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора", – сказав він.

Президент Зеленський на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн
Фото: Ян Доброносов

За словами президента Зеленського, під час діалогу із президенткою Єврокомісії було обговорено й важливе питання щодо термінів закупівлі та поставок цих боєприпасів, адже вони на полі бою потрібні Збройним силам якомога раніше.

Водночас він додав, що Україна повинна мати можливості, які будуть "пропорційними до тих, якими володіє й російська федерація".

"У цьому контексті сьогодні подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії", – підсумував український лідер.

Зеленський у Києві з Урсулою фон дер Ляєн
Фото: Ян Доброносов

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Європейський Союз погодив виділення одного мільярду євро на закупівлю артилерійських снарядів для Збройних сил України.

Теги:
#ЄС #Снаряди #Військова допомога #Артилерія