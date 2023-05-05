Нарешті зважилися: ЄС виділяє значну суму на снаряди для ЗСУ

Запит від України ЄС отримав ще на початку березня

Європейський Союз виділить один мільярд євро на закупівлю артилерійських снарядів для Збройних сил України.

Як йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, кошти буде виділено з Європейського фонду миру.

У рамках цієї програми ЄС має намір забезпечити Україну снарядами калібру 155 мм, а також ракетами, які будуть закуплені безпосередньо у європейської промисловості.

Кошти буде направлено виробникам, які знаходяться в ЄС та Норвегії, але компоненти до боєприпасів можуть бути закуплені і за межами цих країн.

Цей мільярд євро буде виділено на додаток до ще одного мільярда, спрямованого на компенсацію військової допомоги Україні з боку членів Союзу, затвердженого ще у квітні.

"Сьогоднішнє рішення — ще один важливий крок до постачання в Україну більшої кількості боєприпасів. Збройним силам України потрібна значна кількість боєприпасів для захисту українського народу та території. Їм вони потрібні в стислий строк", — прокоментував рішення голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він зазначив, що ці два мільярди доведуть загальний розмір військової допомоги ЄС до 5,6 мільярда євро.

Запит від України на постачання снарядів ЄС отримав ще 2 березня.

Варто зазначити, що рішення ЄС є компромісним варіантом, оскільки раніше Польща та Франція встигли "посваритися" через те, хто має отримати ці кошти — виключно виробники з ЄС або їх можна буде направити компаніям за його межами, тобто до Британії чи США.