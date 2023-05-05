Наконец-то решились: ЕС выделяет внушительную сумму на снаряды для ВСУ

Запрос от Украины ЕС получил еще в начале марта

Европейский союз выделит один миллиард евро на закупку артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Совета ЕС, средства будут выделены из Европейского фонда мира.

В рамках этой программы, ЕС намерен обеспечить Украину снарядами калибра 155-мм, а также ракетами, которые будут закуплены напрямую у европейской промышленности.

Средства будут направлены производителям, располагающимся в ЕС и Норвегии, но комплектующие к боеприпасам могут быть закуплены и за пределами этих стран.

Этот миллиард евро будет выделен в дополнение к еще одному миллиарду, направленному на компенсацию военной помощи Украине со стороны членов Союза, который был утвержден еще в апреле.

"Сегодняшнее решение — еще один важный шаг к поставкам в Украину большего количества боеприпасов. Вооруженным силам Украины необходимо значительное количество боеприпасов для защиты украинского народа и территории. Им они нужны в сжатые сроки", — прокомментировал решение глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что эти два миллиарда доведут общий размер военной помощи ЕС до 5,6 миллиарда евро.

Запрос от Украины на поставки снарядов ЕС получил еще 2 марта.

Стоит отметить, что решение ЕС является компромиссным вариантом, поскольку ранее Польша и Франция успели "поссориться" из-за того, кто должен получить эти средства — исключительно производители из ЕС или же их можно будет направить компаниям за его пределами, то есть в Британию или США.