Боєприпаси будуть нескоро? Польща та Франція "посварилися" через допомогу Україні

Конфлікт двох країн фактично гальмує поставку боєприпасів Україні

Франція та Польща "сварилися" через військову допомогу Україні. Посли цих двох країн не змогли врегулювати суперечку про те, хто має отримати спільні контракти ЄС щодо закупівлі боєприпасів Києву — лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.

Так, 19 квітня під час обговорення цієї теми посли не змогли дійти спільного рішення щодо плану спільних закупівель боєприпасів для України. Згідно з цим планом, країни ЄС мають об’єднатися та поставити Києву 1 млн снарядів протягом року. Про це пише Politico, посилаючись на слова трьох дипломатів, знайомих із ситуацією.

Наголошується, що лідери ЄС схвалили цю схему і навіть виділили 2 млрд євро на її фінансування, країни відтоді зіткнулися з розбіжностями про те, як витратити 1 мільярд, виділений на спільні контракти.

Позиція Франції у цій суперечці полягає в тому, що гроші мають залишитися в рамках ЄС, не залучаючи компанії зі США та Великої Британії. Своєю чергою, польський посол заявляє, що "Франція лише ускладнює поточні переговори".

Для врегулювання конфлікту Швеція запропонувала компромісний документ, який обмежував майбутні контракти "економічними операторами, заснованими в ЄС та Норвегії", але включав рядок про те, що директива не має створювати прецедент. Проте деякі дипломати розкритикували текст документа, заявивши, що він "надто рухається у французькому напрямі".

Водночас один із дипломатів підкреслив, що в ЄС залишаються побоювання, що європейська промисловість не впорається з поставкою 1 млн снарядів для України за рік.

"Що більше обмежувальних формулювань ми зараз включимо, то важче буде досягти нашої мети", — сказав він.

Фірми з ЄС хочуть гарантії замовлень, перш ніж вкладати гроші у розширення виробництв.

"Це повернулося до того, що для вас пріоритет: швидкість чи європейська промисловість", – підсумував дипломат.

Переговори з цього питання можуть відбутися вже наступного тижня. Проте міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі ще не матимуть угоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 19 квітня США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України вартість 325 млн доларів. Він включатиме ракети, боєприпаси, протитанкові міни, артснаряди та інше.