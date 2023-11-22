"Речь идет о рычагах давления": в ЕС объяснили, почему Орбан блокирует помощь Украине

Венгрия пытается давить на Еврокомисию ради собственных целей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова высказался о помощи Евросоюза Украине и евроинтеграции нашей страны. Он угрожает блокировать все решения до тех пор, пока лидеры ЕС не пересмотрят стратегию поддержки Киева.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо венгерского премьера, которое адресовано главе Европейского совета Шарлю Мишелю. Орбан заявляет, что не даст Европе принимать любые шаги в отношении Украины или россии до тех пор, пока не состоится "стратегическая дискуссия" в середине декабря.

"Европейский совет должен проанализировать реализацию и эффективность нашей нынешней политики в отношении Украины, включая различные программы помощи", — пишет Орбан в письме, которое не датировано, но имеет печать его офиса.

Орбан также поинтересовался, почему Европа должна продолжать помогать Украине в то время, как США передали уже основную часть своей помощи Киеву и не смогут в "продолжать финансирование из-за тупика в вопросе будущей поддержки". Венгерский премьер настаивает на том, Европейский совет должен провести "откровенное и открытое обсуждение осуществимости стратегических целей ЕС в Украине".

"Считаем ли мы по-прежнему эти цели реально достижимыми? Жизнеспособна ли эта стратегия без мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов? Можем ли мы воспринимать продолжающуюся поддержку со стороны Соединенных Штатов как нечто само собой разумеющееся? Как мы представляем себе архитектуру безопасности Европы после войны", — говорится в письме.

Виктор Орбан также заявил, что Европейский совет якобы не в состоянии принимать ключевые решения касательно финансовой поддержки или гарантий безопасности для Украины. Кроме того, по его словам, не могут приниматься новые санкции против россии или согласовываться будущие процессы расширения ЕС до тех пор, "пока не будет достигнут консенсус по нашей будущей стратегии в отношении Украины".

Также в письме содержится предположение, что Венгрия может ветировать выделение Украине 50 млрд евро помощи. Помимо этой помощи Орбан угрожает заблокировать предоставление Украине военной помощи на 500 млн евро, а также вступление Украины в ЕС.

Европейский дипломат на условиях анонимности рассказал, что премьер Венгрии на сегодняшний день "заминировал" весь процесс принятия решений по Украине. Это делается для того, чтобы надавать на Еврокомиссию в вопросе выделения Будапешту 13 млрд евро.

"Для Венгрии это не вопрос нейтралитета. Речь идет о рычагах давления", — сказал дипломат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Виктор Орбан возмутился ситуацией с венгерским языком на Закарпатье. Он заявил, что ситуация якобы хуже, чем в СССР.