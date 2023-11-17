"Хуже, чем СССР": Орбан выдал новую порцию откровений об Украине

Венгрия не может ничего предложить Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан, который постоянно ставит Украине палки в колеса, в частности по вопросу Закарпатья, выдал новое резонансное заявление. По его мнению, ситуация с венгерским языком на Закарпатье в Украине якобы хуже, чем при СССР.

Об этом пишет RTL.hu, ссылаясь на выступление Орбана на заседании Венгерской постоянной конференции (MÁÉRT). Так, говоря о положении венгров в мире, премьер заявил, что в наихудшем положении сейчас находятся закарпатские венгры, поскольку Венгрия не может ничего предложить Украине, та как "политическое руководство там (в Украине — Ред.) идет по пути, который ни к чему не ведет и который Будапешт поддержать не может".

"Очень сложно помочь стране, которая ведет войну, не имея международно признанной военной цели", — сказал Виктор Орбан.

Он также заявил, что Венгрия окажет всю помощь закарпатским венграм, поскольку, по его словам, Украина "продолжает наказывать закарпатцев, несмотря на войну".

"Я не преувеличиваю, когда говорю, что с точки зрения венгерского языка и образования ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас во времена Украинского государства", — отметил он.

Напомним, что Венгрия уже давно активизировала свой шантаж Украины из-за якобы ущемление прав 150 тысяч венгров, которые живут на Закарпатье. Там заявляют, что не пустят нашу страну в ЕС, если она не выполнит венгерские условия.

По мнению президента Венгрии, последние правки к законодательству Украины о государственном языке, якобы, идут не в правильном направлении "Они лишают венгерское меньшинство реализации своих прав".

Ранее мы писали о том, что Орбан блокировал 50 млрд евро помощи Украине.