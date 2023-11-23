Шалені збитки: стало відомо, скільки Україна втратила через заблоковані кордони

Аналітики вирахували збитки українських перевізників через вартість вимушеного простою фур на кордоні

Через блокування кордонів України польскими перевізниками українська економіка вже зазнала шалених збитків. Втрати сягнули 400 мільйонів євро та постійно збільшуються, оскільки страждає прибутковість українських вантажних перевезень.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін на брифінгу в медіацентрі "Україна". За його словами головна причина збитків українських перевізників – вимушений простій.

"Ситуація дійсно критична. Я не готовий сказати, як інші галузі страждають, хоча за оцінкою Федерації роботодавців України вже сьогодні понад 400 млн євро наша економіка зазнала. Ми фіксуємо збитки наших перевізників із розрахунку втраченої дохідності – 350 євро за простій, за добу", – зазначив він.

Через акції протесту, які влаштували польські перевізники на українських кордонах, страждають саме українські вантажні перевезення. Черги з автомобілів сягнули тисяч одиниць. Самі поляки заявляють, що протестують нібито через надмірну конкуренцію з боку українців після того, як Євросоюз лібералізував міжнародні перевезення з України до стран-членів блоку.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач розповів "Телеграфу", що блокувати кордон вийшли в основному та частина польських перевізників, які раніше працювали на маршрутах до Білорусі та росії. Тепер ці маршрути закрилися, а тому вони залишилися багато в чому без доходу і хочуть отримати можливість працювати без конкуренції в Україні.

Як писав "Телеграф", російські спецслужби можуть бути причетними до протестів, внаслідок яких було заблоковано українсько-польський кордон. Лідер протестів до війни багато у чому був пов'язаний з росією, а після початку вторгнення рф робив антиукраїнські заяви.