Російський слід все ж таки є? Журналісти з’ясували, хто стоїть за польськими протестами на кордоні України

Низка проросійських політиків може бути причетною до організації блокування кордону

Російські спецслужби можуть бути причетними до протестів, внаслідок яких було заблоковано українсько-польський кордон.

Як йдеться в розслідуванні Guildhall, польські протестувальники мають зв’язки з особами, які можуть зазнавати російського впливу. Зокрема йдеться про організатора протестів Рафала Меклера, який володіє компанією Rafał Mekler Transport.

Меклер є членом Люблінського осередку партії "Конфедерація свободи та незалежності". Ця політсила має яскраво виражену проросійську позицію, а її голова Януш Корвін-Мікке навіть відвідував окупований Крим у 2015 році та заявляв про необхідність визнати російські претензії на півострів.

Крім того, партія має зв’язки з організацією "Всепольська молодь", яка відзначалася вербуванням людей для терористичних організацій "л/днр". До речі, колишній лідер організації Зіомовіт Пшебітковський очолював список "Конфедерації" під час виборів до сейму 2023 року.

16 листопада протестувальники зустрілися на КПП "Корчова" зі співзасновником "Конфедерації" Гжегожем Брауном. Він був єдиним депутатом сейму, який голосував проти засудження росії після різанини у Бучі, а також регулярно виступає проти прийому українських біженців.

Ще один учасник акції на кордоні – власник компанії PEO-Trans та громадянин Білорусі Віктор Гордіюк.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач розповів "Телеграфу", що блокувати кордон вийшли в основному та частина польських перевізників, які раніше працювали на маршрутах до Білорусі та росії. Тепер ці маршрути закрилися, а тому вони залишилися багато в чому без доходу і хочуть отримати можливість працювати без конкуренції в Україні.