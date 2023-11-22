Ціни зростатимуть: чи загрожує Україні дефіцит товарів через польські страйки

Два тижні страйку польських перевізників паралізували кордон

Ситуація на українсько-польському кордоні загострюється. 7 листопада польські перевізники розпочали страйки на трьох пропускних пунктах: "Ягодин-Дорохуськ", "Рава-Руська-Хребене" та "Краківець-Корчова". Гірше на кордоні стає щодня. Вчора до поляків приєднались словаки, які заблокували один з переходів на своєму кордоні.

Мітингувальники вимагають повернути дозволи для українських перевізників, заборонити їм реєструвати компанії в Польщі, пустити порожняк та фури на європейських номерах окремим коридором та відкрити доступ польським транспортникам до нашої системи "Шлях" (що дозволило б їм наймати українських водіїв та забезпечувати тим можливість законного перетину кордону).

Українська сторона одразу ж визнала більшість вимог польських перевізників нереальною. Страйкарі погрожують заблокувати ще й нові пропускні пункти.

"Конфлікт йде за наростаючою. Тисячі водіїв буквально живуть у фурах, є проблеми з водою, їжею та паливом. Товар завис на кордоні, зриваються контракти, всі зазнають величезних збитків, рахунок в середньому на мільйон євро на день", — каже голова Всеукраїнської асоціації міжнародних експедиторів та власник транспортної компанії Віктор Берестенко.

"Ситуація надзвичайно серйозна. Черги колосальні, на кожному пунктів пропуску близько 40 кілометрів — це з польської сторони на в’їзд в Україну. З українського боку автівки стоять в електронній черзі, але якщо їх вивезти на дорогу, то теж буде на 40-50 кілометрів", — каже Олександр Кирилюк, директор департаменту міжнародних автоперевезень групи логістичних компаній ZAMMLER.

Черги колосальні

Якщо зараз зареєструвати автівку на рейс до Польщі, то за місяць вона виконає тільки один рейс. Простоїть до 15 днів на виїзд і стільки ж на в’їзд.

Результат — дефіцит транспорту для експортно-імпортних операцій. Бо машини стоять у чергах або на виїзд з України до Польщі, або у зворотньому напрямку. У порівнянні з літом, вартість перевезень зросла в 4 рази. І це лягає на гаманці як бізнесу, так і кінцевого споживача, адже у ціну товару завжди закладені витрати на логістику.

Що змінилось на кордоні

За даними Державної прикордонної служби, на охоплених страйками трьох пропускних пунктах заблоковано близько 2 800 фур. На Краківці стоїть 1200 вантажівок, на Ягодині – 1100, на Рава-Руській – 500.

В обох напрямках пропускають лише по кілька машин на годину.

За даними "Укртрансбезпеки", на 20 листопада на пропускному пункті "Ягодин-Дорохуськ" у черзі на виїзд з України зареєстровано близько 2 600 фур, за добу проїхало всього 17 машин. На пункті "Рава-Руська-Хребені" у черзі 1206 вантажівок, за добу кордон пройшло 73 авто. На пункті "Краківець-Корчова" у черзі близько 3 300 фур, за добу виїхало 263.

Для порівняння: 7 листопада, коли страйк польських перевізників лише набирав обертів, статистика щодо пропускної спроможності прикордонних пунктів була зовсім іншою. Тоді у черзі на Ягодині стояло майже 5 400 фур, за добу проїхало 252 авто. На пункті "Рава-Руська-Хребені" у черзі було трохи більше 2 00 машин, за добу кордон пройшло 261 авто. На пункті "Краківець-Корчова" була черга з 1931 авто, за добу пройшло 265 машин.

Тобто, різко знизилася статистика проходження кордону — у десятки разів. Разом з тим, на пунктах "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська" суттєво зменшились і черги, хоча вони й залишаються величезними.

Сухі цифри статистики дають лише загальне уявлення про ситуацію. Насправді на кордоні справжнє пекло. Тисячі водіїв тижнями мешкають у чергах, закінчується їжа та вода, немає елементарних побутових умов, а зараз ще й похолодало. Мінвідновлення та профільні асоціації створили штаб, намагаються забезпечити водіїв провіантом, ліками, підвозять паливо. Але нерви у всіх межі.

На кордоні - справжній ад для водіїв

Як каже голова АСМАП Володимир Балін, багато фур змінили маршрути та поїхали в об'їзд – через "Шегині-Медику" на українсько-польському кордоні, а також через пропускні пункти на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Угорщиною. "Нерідко це подвійний кілометраж, але особливого вибору у перевізників немає – чи їхати в об'їзд, чи стояти", – каже Балін.

Співвласник групи компаній Tanit Костянтин Карабет підтверджує, що багато фур поїхало через Словакію. І там на в`їзді в Україну виникали затори до 70-80 кілометрів. "Рух, звичайно, швидший, ніж у Польщі, але не так добре, як хотілось би. Є варіант об‘їзду через Угорщину, Румунію. Але це може дуже сильно збільшити кілометраж і вартість перевезення. І не завжди у такому складному маршруті взагалі є сенс", — каже Карабет.

За словами Берестенка, інші пропускні пункти залишаються більш-менш прохідними. "Ускладнилася ситуація лише на пунктах "Шегині-Медика" та "Ужгород-Вишне Немецьке", які обирають для об'їзду заблокованих ділянок кордону більшість перевізників", — зазначив він.

Дані підтверджує статистика від "Укртрансбезпеки". 7 листопада на пункті "Шегині-Медика" була черга з 2026 фур, за добу проїхало 206 авто. На 20 листопада у черзі — близько 2,2 тисячі вантажівок, за добу кордон перетнуло 168 машин. Тобто черга зросла, пропускна здатність впала.

На пункті "Ужгород-Вишне Немецьке" (кордон зі Словаччиною) 7 листопада у черзі було 1406 фур, за добу пройшло 154. 20 листопада черга фактично така сама — 1404 машини, але за добу пройшло трохи менше — 124 вантажівки.

І саме на цих пунктах виникають нові проблеми. Минулого тижня словацькі перевізники вже провели одноденний попереджувальний страйк. Як і поляки, вони потребують повернення дозвільної системи для українських транспортників. І погрожують: якщо їхні вимоги залишать поза увагою, можуть заблокувати кордон. Що вони і почали робити вчора.

А польські страйкарі загрожують додатково заблокувати ще й пункт "Шегені-Медика". "Якщо це станеться, взагалі буде колапс", – каже Берестенко.

Фури стоять на кордоні тижнями

На кордоні з Румунією та Угорщиною поки що все порівняно спокійно. Наприклад, на пропускному пункті "Порубне-Сірет" на кордоні з Румунією 7 листопада була черга з 2875 фур, за добу проїхало 211. Через два тижні, 20 листопада, у черзі 2222 вантажівки, за добу проїхало 229. На пункті "Чоп-Захонь" (кордон з Угорщиною) 7 листопада у черзі стояло близько 2600 вантажівок, за добу пройшло 285. 20 листопада – черга з 2552 авто, за добу кордон пройшло 296 машин.

Тобто ситуація на пропускних пунктах на кордонах з Румунією та Угорщиною навіть стала трохи краще. "Прикордонники стали навіть краще пропускати, зважають на наше непросте становище", — пояснив Балін.

Автологістика подорожчала вдвічі

Куди із черги на кордоні зникли тисячі фур? Адже, наприклад, черга на Ягодині порівняно з початком страйків зменшилася майже на 3 000 авто, а на інші пропускні пункти доїхало лише кілька сотень.

Як каже Берестенко, багато хто просто скасовує рейси. "Навіщо мені гнати машину до Польщі, якщо вона гарантовано застрягне на кордоні? Простіше перечекати", — пояснив він.

Такого ж принципу стали дотримуватися багато замовників транспортних компаній. "Ми припинили відвантаження. Чекаємо, поки ситуація стабілізується, а ціни на перевезення знизяться", — розповів голова концерну "Ярослав" (легка промисловість) Олександр Барсук.

За словами Берестенка, якщо на початок страйків доставка до Польщі коштувала 2-3 000 євро за фуру, то зараз цінники сягають 5-6 000. І такий тариф по кишені далеко не всім клієнтам.

Таке різке подорожчання Берестенко пояснює видатками. "Зайва доба на кордоні обходиться в 150-300 євро на кожну фуру. Загальні втрати перевізників за два тижні польських страйків вже наближаються до 15 млн євро", — говорить він.

"Вартість збільшується через простій авто. Треба платити зарплати водіям, ті мають щось їсти та якось грітися. Відповідно, все це закладаєтся в тариф, який виріс в 1,5-2 рази", — каже співвласник групи "Таніт" Костянтин Карабет.

Бізнес переорієнтовується на залізничну доставку. Зокрема, за словами керівника агентства "А-95" Сергія Куюна, на залізничну логістику роблять ставку постачальники автомобільного газу.

На потяги "пересідають" і агроекспортери. За даними компанії Spike Brokers, пропуск автомобілів із зерном через польський кордон впав до 4 000 тонн на добу, тоді як місяць тому становив 7 500 тонн. У той же час за останній тиждень агроекспорт залізницею зріс на 23 вагони на добу, до 487 вагонів на добу. Найбільше обіг вагонів збільшився на кордоні з Польщею та Румунією.

Загалом Україна збільшила кількість залізничних відправок до Європи до 207 вагонів на добу, що позначилося на вартості фрахту — порівняно з жовтнем, вона зросла на 30-40%.

Голова "Укрметалургпрому" Олександр Каленков каже, що різко зріс попит на вагони, і це може стати проблемою для галузей, яких страйк польських перевізників поки що не торкнувся. "Якщо всі поїдуть залізницею, то можуть початися складнощі і в експортерів металу", — зазначив Каленков.

Автогаз уже подорожчав, на черзі: одяг та техніка

Через заблоковані кордони вже почалися проблеми і в українському роздробі. За даними агентства "А-95", є проблеми з постачанням автомобільного газу, який оптовики традиційно везли через Ягодин, і не встигли вчасно змінити маршрути. У підсумку за тиждень з 7 по 17 листопада автогаз подорожчав на 2, 15 гривень за літр до 34,82 гривень.

Заступник гендиректора з митних питань мережі "Епіцентр" Андрій Федькін каже, що основний товаропотік після початку повномасштабної війни йшов саме через польський кордон. Через нього везли як польську продукцію, так і товари з Німеччини та Голландії.

"Ми, як і багато інших компаній, працюємо через польські порти Гданськ та Гдиню. Страйк польських перевізників та суттєве зменшення пропуску транспортних засобів вплинули на обсяг імпорту, який ми маємо можливість завезти", — розповів Федькін.

"Є велике зниження імпорту одягу, взуття, продуктів харчування, які традиційно завозилися через Польщу", — додав Берестенко.

Чим довше кордон залишатиметься заблокованим, тим стрімкішим буде танути асортимент в українських магазинах. А ціни на доставку можуть збільшити вартість усіх товарів, щонайменше, на 5%, — каже Барсук.

Іван Павлік, комерційний директор COMFY зазначив, що проблеми з наявністю товару можуть початися вже у грудні, особливо, якщо страйки охоплять ще більше пунктів пропуску. Відповідно, терміни доставки збільшаться.

"Може бути дефіцит і подорожчання по окремим групам товарів. Адже постачальники закладають вартість логістики у цінники", — каже Павлік.

Голова АСМАП Володимир Балін розповів, що вони вже готують позови до страйкарів. "Зараз тривають консультації з юристами. Ми ставимо дві цілі — по-перше, розблокувати кордон, по-друге, отримати компенсації величезних збитків, які зазнають наші перевізники, імпортери та експортери", — зазначив Балін. Та чи вплине цей аргумент на страйкарів — питання поки що відкрите.