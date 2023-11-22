Цены будут расти: грозит ли Украине дефицит товаров из-за польской забастовки

Две недели забастовки польских перевозчиков парализовали границу

Ситуация на украинско-польской границе обостряется. 7 ноября польские перевозчики начали забастовки на трех пропускных пунктах: "Ягодин-Дорохуск", "Рава-Русская-Хребене" и "Краковец-Корчева". Хуже на границе становится каждый день. Вчера к полякам присоединились словаки, которые заблокировали один из переходов.

Митингующие требуют вернуть разрешения для украинских перевозчиков, запретить им регистрировать компании в Польше, пустить порожняк и фуры на европейских номерах по отдельному коридору и открыть доступ польским транспортникам к нашей системе "Путь" (что позволило бы им нанимать украинских водителей и обеспечивать тем возможность законного пересечения границы ).

Украинская сторона сразу же признала большинство требований польских перевозчиков нереальной. Забастовщики угрожают заблокировать еще и новые пропускные пункты.

"Конфликт идет за нарастающей. Тысячи водителей буквально живут в фурах, есть проблемы с водой, едой и топливом. Товар завис на границе, срываются контракты, все терпят огромные убытки, счет в среднем на миллион евро в день", — говорит глава Всеукраинской ассоциации. международных экспедиторов и владелец транспортной компании Виктор Берестенко.

"Ситуация чрезвычайно серьезная. Очереди колоссальные, на каждом пункте пропуска около 40 километров — это с польской стороны на въезд в Украину. С украинской стороны авто стоят в электронной очереди, но если их вывезти на дорогу, то тоже будет на 40-50 километров", — говорит Александр Кирилюк, директор департамента международных автоперевозок группы логистических компаний ZAMMLER.

Очереди колоссальные

Если сейчас зарегистрировать автомобиль на рейс в Польшу, то через месяц он выполнит только один рейс. Простоите до 15 дней на выезд и столько же на въезд.

Результат – дефицит транспорта для экспортно-импортных операций. Потому что машины стоят в очередях либо на выезд из Украины в Польшу, либо в обратном направлении. По сравнению с летом стоимость перевозок выросла в 4 раза. И это ложится на кошельки как бизнеса, так и конечного потребителя, ведь в цену товара всегда заложены затраты на логистику.

Что изменилось на границе

По данным Государственной пограничной службы, на охваченных забастовками трех пропускных пунктах заблокировано около 2800 фур. На Краковке стоит 1200 грузовиков, на Ягодине – 1100, на Рава-Русской – 500.

В обоих направлениях пропускают всего по несколько машин в час.

По данным "Укртрансбезопасности", на 20 ноября на пропускном пункте "Ягодин-Дорохуск" в очереди на выезд из Украины зарегистрировано около 2 600 фур, в сутки проехало всего 17 машин. На пункте "Рава-Русская-Хребени" в очереди 1206 грузовиков, за сутки граница прошла 73 авто. На пункте "Краковец-Корчева" в очереди около 3300 фур, за сутки выехало 263.

Для сравнения: 7 ноября, когда забастовка польских перевозчиков только набирала обороты, статистика по пропускной способности пограничных пунктов была совсем другой. Тогда в очереди на Ягодине стояло почти 5400 фур, за сутки проехало 252 авто. На пункте "Рава-Русская-Позвоночники" в очереди было чуть больше 2 00 машин, за сутки границу прошло 261 авто. На пункте "Краковец-Корчева" была очередь с 1931 года авто, за сутки прошло 265 машин.

То есть резко снизилась статистика прохождения границы — в десятки раз. Вместе с тем, на пунктах "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская" существенно уменьшились и очереди, хотя они остаются огромными.

Сухие цифры статистики дают только общее представление о ситуации. На самом деле на границе настоящий ад. Тысячи водителей неделями живут в очередях, заканчивается еда и вода, нет элементарных бытовых условий, а сейчас еще похолодало. Минвосстановление и профильные ассоциации создали штаб, пытаются обеспечить водителей провиантом, лекарствами, подвозят топливо. Но нервы у всех пределы.

На границе – настоящий ад для водителей

Как говорит председатель АСМАП Владимир Балин, многие фуры сменили маршруты и поехали в объезд – через "Шегини-Медику" на украинско-польской границе, а также через пропускные пункты на границе со Словакией, Румынией и Венгрией. "Нередко это двойной километраж, но особого выбора у перевозчиков нет — ехать в объезд или стоять", — говорит Балин.

Совладелец группы компаний Tanit Константин Карабет подтверждает, что многие фуры поехали через Словакию. И там на въезде в Украину возникали пробки до 70-80 километров. "Движение, конечно, быстрее, чем в Польше, но не так хорошо, как хотелось бы. Есть вариант объезда через Венгрию, Румынию. Но это может очень сильно увеличить километраж и стоимость перевозки. И не всегда в таком сложном маршруте вообще есть смысл", — говорит Карабет.

По словам Берестенко, другие пропускные пункты остаются более или менее проходимыми. "Усложнилась ситуация только на пунктах "Шегини-Медика" и "Ужгород-Вишне Немецкое", которые выбирают для объезда заблокированных участков границы большинство перевозчиков", — отметил он.

Данные подтверждает статистика от "Укртрансбезопасности". 7 ноября на пункте "Шегини-Медика" была очередь из 2026 фур, за сутки проехало 206 авто. На 20 ноября в очереди — около 2,2 тысяч грузовиков, за сутки границу пересекло 168 машин. То есть очередь выросла, пропускная способность упала.

На пункте "Ужгород-Вишне Немецкое" (граница со Словакией) 7 ноября в очереди было 1406 фур, за сутки прошло 154. 20 ноября очередь фактически такая же — 1404 машины, но за сутки прошло чуть меньше — 124 грузовика.

И именно в этих пунктах возникают новые проблемы. На прошлой неделе словацкие перевозчики уже провели однодневную предупредительную забастовку. Как и поляки, они нуждаются в возвращении разрешительной системы для украинских транспортников. И угрожают: если их требования оставят без внимания, могут заблокировать границу. А вчера в 13:30 они начали блокировать один из переходов.

А польские забастовщики угрожают дополнительно заблокировать еще и пункт "Шегени-Медика". "Если это произойдет, вообще будет коллапс", – говорит Берестенко.

Фуры стоят на границе неделями

На границе с Румынией и Венгрией пока все сравнительно спокойно. Например, на пропускном пункте "Порубное-Сирет" на границе с Румынией 7 ноября была очередь из 2875 фур, за сутки проехало 211. Через две недели, 20 ноября, в очереди 2222 грузовика, за сутки проехало 229. На пункте "Чоп-Захонь" (граница с Венгрией) 7 ноября в очереди стояло около 2600 грузовиков, за сутки прошло 285. 20 ноября – очередь из 2552 авто, за сутки граница прошла 296 машин.

То есть ситуация на пропускных пунктах на границах с Румынией и Венгрией даже стала получше. "Пограничники стали даже лучше пропускать, учитывая наше непростое положение", — пояснил Балин.

Автологистика подорожала вдвое

Куда из очереди на границе исчезли тысячи фур? Ведь, например, очередь на Ягодине по сравнению с началом стачек уменьшилась почти на 3 000 авто, а на другие пропускные пункты доехало всего несколько сотен.

Как говорит Берестенко, многие просто отменяют рейсы. "Зачем мне гнать машину в Польшу, если она гарантированно застрянет на границе? Проще переждать", — объяснил он.

Такого же принципа стали придерживаться многие заказчики транспортных компаний. "Мы прекратили отгрузку. Ждем, пока ситуация стабилизируется, а цены на перевозку снизятся", — рассказал глава концерна "Ярослав" (легкая промышленность) Александр Барсук.

По словам Берестенко, если до начала забастовок доставка в Польшу стоила 2-3 000 евро за фуру, то сейчас ценники достигают 5-6 000. И такой тариф по карману далеко не всем клиентам.

Такое резкое удорожание Берестенко объясняет расходами. "Лишние сутки на границе обходятся в 150-300 евро на каждую фуру. Общие потери перевозчиков за две недели польских стачек уже приближаются к 15 млн евро", — говорит он.

"Стоимость увеличивается из-за простого авто. Надо платить зарплаты водителям, те должны что-то есть и как-то греться. Соответственно, все это закладывается в тариф, который вырос в 1,5-2 раза", — говорит совладелец группы "Танит" Константин Карабет.

Бизнес переориентируется на жд доставку. В частности, по словам руководителя агентства "А-95" Сергея Куюн, на железнодорожную логистику делают ставку поставщики автомобильного газа.

На поезда "пересаживаются" и агроэкспортеры. По данным компании Spike Brokers, пропуск автомобилей с зерном через польскую границу упал до 4 000 тонн в сутки, в то время как месяц назад составил 7 500 тонн. В то же время за последнюю неделю агроэкспорт по железной дороге вырос на 23 вагона в сутки, до 487 вагонов в сутки. Больше всего обращение вагонов увеличилось на границе с Польшей и Румынией.

В целом, Украина увеличила количество железнодорожных отправок в Европу до 207 вагонов в сутки, что сказалось на стоимости фрахта — по сравнению с октябрем, она выросла на 30-40%.

Глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков говорит, что резко вырос спрос на вагоны, и это может стать проблемой для отраслей, которых забастовка польских перевозчиков пока не затронула. "Если все поедут по железной дороге, то могут начаться сложности и у экспортеров металла", — отметил Каленков.

Автогаз уже подорожал, на очереди: одежда и техника

Из-за заблокированных границ уже начались проблемы и в украинской рознице. По данным агентства "А-95", есть проблемы со снабжением автомобильного газа, который оптовики традиционно везли через Ягодин, и не успели вовремя изменить маршруты. В итоге за неделю с 7 по 17 ноября автогаз подорожал на 2,15 гривен за литр до 34,82 гривен.

Заместитель гендиректора по таможенным вопросам сети "Эпицентр" Андрей Федькин говорит, что основной товаропоток после начала полномасштабной войны шел именно через польскую границу. Через него везли как польскую продукцию, так и товары из Германии и Голландии.

"Мы, как и многие другие компании, работаем через польские порты Гданьск и Гдыню. Забастовка польских перевозчиков и существенное уменьшение пропуска транспортных средств повлияли на объем импорта, который мы имеем возможность ввезти", — рассказал Федькин.

"Есть большое снижение импорта одежды, обуви, продуктов питания, традиционно завозимых через Польшу", — добавил Берестенко.

Чем длиннее граница будет оставаться заблокированной, тем быстрее будет таять ассортимент в украинских магазинах. А цены на доставку могут увеличить стоимость всех товаров как минимум на 5%, — говорит Барсук.

Иван Павлик, коммерческий директор COMFY отметил, что проблемы с наличием товара могут начаться уже в декабре, особенно если забастовки охватят еще больше пунктов пропуска. Соответственно сроки доставки увеличатся.

"Может быть дефицит и удорожание по отдельным группам товаров. Ведь поставщики закладывают стоимость логистики в ценники", — говорит Павлик.

Глава АСМАП Владимир Балин рассказал, что они уже готовят иски к забастовщикам. "Сейчас продолжаются консультации с юристами. Мы ставим две цели — во-первых, разблокировать границу, во-вторых, получить компенсации огромного ущерба, который терпят наши перевозчики, импортеры и экспортеры", — отметил Балин. Но повлияет ли этот аргумент на забастовщиков — вопрос пока открыт.