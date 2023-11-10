Польская наценка: как забастовка польских перевозчиков повлияет на полки украинских магазинов

Блокирование украинско-польской границы создало кучу проблем уже через несколько дней

Польская граница фактически заблокирована. С 7 ноября перевозчики соседней страны почти не пропускают грузовики. На популярных пунктах пересечения границы трафик упал в разы. Цены на перевозку растут. Сегодня забастовка может прекратиться, но у поляков есть разрешение на акции до 3 января 2024 года. Так что даже если удастся договориться, блокировка границы может возобновиться в любой момент. Бизнес-Телеграф узнал, что происходит на границе с Польшей.

Итог первых трех дней протеста печален. Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко говорит, что вопрос критический. "Чем это закончится, пока неясно. Но чем так ехать, перевозчикам проще вообще не ехать. Перевозки дорожают, доставка товаров замедляется", — говорит Берестенко. Бизнес уже заговорил о перебоях в поставках товаров и их удорожании из-за коллапса на украинско-польской границе.

И это при том, что без польских протестов проблем на границах хватало. Грузовики стабильно стояли в очереди по 7-15 дней. Как говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук, за несколько месяцев перевозки подорожали почти вдвое. Что, хоть и с опозданием, станет заметным на ценниках всех товаров.

Как зерновые схемы, но в перевозках

О требованиях польских перевозчиков "Бизнес Телеграф" уже писал. Упрощенно: поляки раздражены конкуренцией со стороны украинских перевозчиков. В Минобновлении большинство требований назвали нереальными. Такого же мнения придерживается и Берестнко. "Когда Польша вступила в ЕС, ей же никто не блокировал границы, не вводил разрешения и квоты? Поляки смогли получить почти 50% рынка европейских перевозок. А теперь они злятся, что мы эту долю отбираем, – отмечает Берестенко. – Да, мы конкурируем тарифом, у нас более дешевая рабочая сила и мы готовы работаю с меньшей маржой. Но с другой стороны, у них есть доступ к дешевым кредитам, а у нас – нет. Поэтому вопрос конкуренции – риторический".

Требования польских перевозчиков

Раздражение поляков можно понять. Местные медиа пишут, что до недавнего времени был паритет. 180 000 разрешений в год получали польские фуры, такое же количество – украинский. После упразднения этой системы ожидается миллион поездок украинских перевозчиков через Польшу. А вот польские перевозчики сталкиваются с проблемами при выезде из Украины. Электронную очередь можно забронировать только с территории Украины, очередь – 12 дней, рейс выполняют за день-два, остальные 10 дней сидят в машинах. А украинские компании якобы бронируют заранее, и могут по ходу сменить номер машины. Полякам такого права Украина не дает. В результате в конце октября-начале ноября в очередях на границе стояло 27 000 грузовиков, из них польских — всего 1 700.

Источник в украинской бизнес-среде согласен, что у поляков есть причины для недовольства. "Многие украинские перевозчики на начало полномасштабного вторжения, или чуть позже, сумели пробраться в Европу с автомобилями. В Украину они вернуться не могут, потому что за рулем мужчины. Поэтому активно регистрируют бизнес из Польши, и даже с 1-2 фурами начинают кататься по Европе. Понятно, что польским перевозчикам это не нравится, потому что наши новоявленные предприниматели сбивают цены, то есть фактически повторяется та же схема, что и с зерном – сотни мелких перевозчиков из Украины "ломают" рынок, демпингуют, а в результате польские транспортники недовольны всеми украинскими перевозчиками ", – говорит предприниматель, что не хочет называть себя.

Официально в Украине настаивают на том, что большинство требований польских перевозчиков нереальны. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач отметил, что нереалистично вернуться к системе выдачи договоров для украинских водителей для поездок ЕС, поскольку о "безвизе" есть договоренность на уровне Евросоюза. И мол, не полякам ее отменять.

То же самое по системе "Путь" — это внутренняя украинская система, и, мол, причем здесь вообще поляки. Более того, это требование несколько раздражает украинскую сторону. Дело в том, что ехать в Украину не хотят ни находящиеся за рубежом польские, ни украинские водители. Первые боятся войны, вторые боятся, что не выпустят. Поляки хотят бронировать украинских водителей, работающих в нашей стране. А в системе "Путь" есть прямые контакты.

И так о большинстве пунктов польских требований.

Виктор Берестенко говорит, что поляки просто "поднимают ставки" – бояться нашествия нашего бизнеса, который их может просто "задавить" более низкими тарифами при таком же качестве сервиса. По его мнению, проблема очень серьезная. И ее решение на самом высоком политическом уровне. "Здесь уже президенты должны вмешиваться. Иначе – транспортный коллапс", – отметил Берестенко. То есть когда и чем в итоге решится проблема перевозчиков — вопрос пока открыт.

Что с очередями и ценами

Что в это время происходит на границе? Митингующие заявили, что будут пропускать по одной машине в час, и беспрепятственно — фуры с гуманитаркой, скоропортящимися и стратегически важными товарами, в том числе топливом.

Это заметно по статистике пересечения границы. Краковец, где сконцентрированы гуманитарные грузы, работает почти так же, как и до начала забастовки. Ягодин и Рава-Русская упали очень сильно. Для упрощения и наглядности "Бизнес-телеграф" составил график.

Влияние стачки на пропускную способность украинской границы

"Грузовки на границе с Польшей стоят не в очереди, а вовсе", — жалуется директор департамента международных перевозок группы логистических компаний Zammler Украина Александр Кирилюк. "Обещали пропускать только грузы с живыми животными, короткими сроками хранения, гуманитарные или военные, но чтобы их забрать, кто-то должен уехать из Украины, а польская сторона не выпускает. Выходит замкнутый круг", — ответил Кирилюк на вопрос "Бизнес-Телеграфа".

Удорожание и новшества

Ситуация на границе была сложной и для протестов. Фуры стояли в очереди по 7-15 дней, что повлияло на стоимость перевозок. "Например, из Литвы в Украину доставка подорожала с 1300 до 3000 евро за фуру, из Бельгии в Украину – на 1500 евро – до 4 000 за фуру. И все это – практически за месяц" – говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Главная причина удорожания – дефицит фур. Спрос уже намного превышает предложение. Нехватку машин Берестенко связывает с увеличением срока их оборачиваемости из-за очередей. Если же польские протесты затянутся, то очереди могут увеличиться. К примеру, если на Ягодине будут пропускать, как сейчас – по 33 авто в день, то в очереди придется стоять около 160 дней. "Понятно, что на таких условиях вообще никто никуда не поедет или такса будет просто космической", — отметил Берестенко.

Украина реформирует разрешительную систему. И тем самым подтверждает отдельные обвинения со стороны поляков.

Да, в системе электронной очереди нужно будет вносить VIN-код авто и нельзя будет изменять номера машин. Как и регистрировать автомобили еще до подхода к границе. "В онлайн-очереди будут только на 100% верифицированы авто", — заявил глава Госагентства восстановления и развития территорий Мустафа Найем.

Но именно регистрация только с территории Украины – то, чем возмущаются поляки. Потому это может только подлить масла в огонь.

Очереди на границах в последнее время существенно выросли, и главная проблема, по словам Берестенко, — рост доли автотранспорта в импорте и экспорте товаров. "Единственный выход — наращивать морские перевозки, чтобы по ним шел хотя бы миллион контейнеров. Никакими реформами на пунктах пропуска проблему не решить", — считает он.

Еще одно недавнее новшество на границе – возвращение старых правил по таможенному оформлению. С 7 ноября упрощенная схема – без осмотра всего автотранспорта – уже не работает. Теперь таможенники вправе потребовать все грузы на досмотр. Но, как заявили в Гостаможслужбе, они не будут осматривать полностью все грузы, остановятся только на рисковых. Однако компании, которые до 7 ноября не успели получить документы на упрощенное освидетельствование (а таких большинство), обязаны будут предъявлять товары по первому требованию таможни. "Речь идет о доставке товаров в зону таможенного контроля", — говорит председатель Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По расчетам Берестенко, это может продлить очереди еще на сутки.

Что с дефицитом и ценами

Через польскую границу идет львиная доля импорта и экспорта. "Поэтому из-за блокировки движения возможны сбои в доставке товаров", – говорит Берестенко.

"На сегодняшний день наблюдаем достаточно большие очереди, но то количество авто, которое у нас есть, позволяет доставлять топливо на АЗС. Сначала мы паниковали, хотя пока есть возможность не допустить дефицита", — сказал "Бизнес-Телеграфу" директор отдела маркетинга сети АЗС. "БРСМ-Нефть" Александр Мельинчук.

Польская граница обеспечивает основную поставку топлива в Украину. По данным главы агентства "А-95" Сергея Куюн, в октябре через него прошло 36% от общего объема импорта пропан-бутана, 18% бензина и 16% дизеля. И именно по автогазу могут возникнуть основные проблемы. Ценники на него за последний месяц уже и так взлетели на 20% – до 31,5 гривен за литр. По системе е-очереди ждать выезда автотранспорта нужно 11-13 дней, хотя еще летом было 3-4 дня. То есть резко упала оборачиваемость авто, а машин больше нет. "Рынок переходит на железнодорожные перевозки, но это не мгновенный процесс", — отмечает Куюн.

Ситуация по топливу на границе разная. К примеру, пункт Шегини работает в обычном режиме, на Ягодине очередь растянулась. Как это по итогу скажется на ценниках на украинских АЗС – вопрос открытый. "Если пойдут перебои со снабжением топливом – могут на 5-7% поднять и цены", — говорит Куюн.

То же самое по всем товарам. "Это процесс не мгновенный. Сначала дорожают перевозки, что компания пытается компенсировать за свой счет. Затем сумма становится неподъемной и мы вынуждены закладывать ее в ценники на товары", — говорит Александр Барсук. По его мнению, подорожание логистики — это как минимум 5% стоимости всех товаров-импортных и тех, в производстве которых используется импортное сырье, а это продукты питания, одежда, обувь лекарства и т.д.

Забастовка может прекратиться уже сегодня. Как вчера сообщил "Бизнес-Телеграфу" председатель АСМАП Владимир Балин, есть надежда, что с 10 ноября польские перевозчики приостановят забастовку и разблокируют границы, по крайней мере, во время переговоров активистов с польским Мининфраструктурой, которые уже начались.

"Сегодня бастующие встречались с представителями Мининфраструктуры и Люблинского воеводства, изложили им свой список требований. Что касается Украины, то пока Министерство восстановления официально никаких требований от бастующих не получало, об этом нам сегодня сказали на совещании по ситуации на границе. Думаю, требования к украинской стороне будут исходить не от самих перевозчиков, а от польского Министерства инфраструктуры", — говорит Балин.

В любом случае придется договариваться. Потому как показало несколько дней забастовки, без польской границы Украине очень тяжело.