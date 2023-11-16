Еще одна страна-соседка Украины грозится перекрыть границу: что происходит

Перевозчики требуют отменить постановление ЕС

Вслед за поляками, которые устроили протесты и блокаду границы, Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) пригрозил заблокировать границу для украинских коллег. Они требуют, чтобы Европейская комиссия возобновила перевозки в пределах ЕС по коммерческим разрешениям.

Об этом заявил председатель UNAS Станислав Скала, пишет словацкое издание Pravda. Он отметил, что перевозчики просят Минтранс начать сотрудничать с Еврокомиссией и требуют возвращения разрешений для украинских коллег. Если ЕК этого не сделает, то "UNAS готов немедленно поддержать польских перевозчиков и заблокирует пересечение границы для украинских перевозчиков со словацкой стороны".

UNAS не согласен с постановлением ЕС, которое отменило выдачу разрешений для украинских перевозчиков после вторжения российских войск в Украину. Ранее Союз автомобильных перевозчиков Словакии направил письмо Минтрансу с заявлением, что украинцы "забирают работу у наших перевозчиков".

"Мы хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как вы заметили, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что они имеют такую же проблему, как и наши перевозчики. Словацкое министерство транспорта уже давно не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью их игнорирует", – говорится в письме.

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на 15 ноября из-за блокады на польско-украинской границе возникла очередь из более 3,4 тысяч грузовиков. Возникают жаркие ссоры между водителями, пытающимися попасть в Украину, и поляками, которые не дают этого сделать. Видео одного из конфликтов активно распространилось по сети.