Пожар видели за километры от места событий

Череда масштабных пожаров в россии продолжается. После того как вспыхнул завод по производству ракет в Подмосковье, мощный пожар охватил воинскую часть в Волгоградской области.

Об этом сообщают росСМИ. По данным источников, речь идет о военном объекте, который находится в районе поселка Котлубань.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пожар на объекте минобороны рф начался около часа ночи.

В то же время местное население сообщило журналистам, что перед возгоранием воинской части они слышали звуки взрывов.

К слову, местные власти, как обычно, спешат успокоить своих сограждан и заверяют, что ничего страшного не произошло. В лучших традициях российской пропаганды Бочаров заявил, что пожар уже затушили, а в результате инцидента якобы никто не пострадал. Также чиновник заверил, что никаких повреждений среди гражданских объектов нет.

В то же время по опубликованным кадрам в сети можно понять, что пожар разгорелся не на шутку и его было видно за километры от места событий, также слышны звуки детонации. Судя по всему, местные власти будут до последнего умалчивать о причинах и последствиях инцидента.

Ранее "Телеграф" писал о том, что представитель Главного управления разведки Вооруженных сил Украины Андрей Юсов не стал ни опровергать, ни подтверждать причастность к взрывам в подмосковной Коломне.