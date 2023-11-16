Щось гучно детонувало: під Волгоградом палала військова частина окупантів (відео)

Пожежу бачили за кілометри від місця подій

Низка масштабних пожеж у росії триває. Після того, як спалахнув завод із виробництва ракет у Підмосков’ї, потужна пожежа охопила військову частину у Волгоградській області.

Про це повідомляють росЗМІ. За даними джерел, йдеться про військовий об’єкт, що знаходиться в районі селища Котлубань.

Як повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, пожежа на об’єкті міноборони рф почалася близько першої години ночі.

Водночас, місцеве населення повідомило журналістам, що перед загорянням військової частини чули звуки вибухів.

До речі, місцева влада, як завжди, поспішає заспокоїти своїх співгромадян і запевняє, що нічого страшного не сталося. У найкращих традиціях російської пропаганди Бочаров заявив, що пожежу вже загасили, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Також урядовець запевнив, що жодних ушкоджень серед цивільних об’єктів немає.

Водночас за опублікованими кадрами в мережі можна зрозуміти, що пожежа спалахнула не на жарт і її було видно за кілометри від місця подій, також там чули звуки детонації. Судячи з усього, місцева влада до останнього замовчуватиме про причини та наслідки інциденту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що представник Головного управління розвідки Збройних сил України Андрій Юсов не став ні спростовувати, ні підтверджувати причетність до вибухів у підмосковній Коломиї.