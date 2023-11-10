Боролися з вогнем до ранку: рятувальники перемогли надпотужну пожежу у Вінниці (фото, відео)
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Вогонь поширився на площі 1000 кв.м.
Потужну пожежу на складах у Вінниці нарешті ліквідували. Рятувальники боролися із нею до ранку.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України. За даними рятувальників, ліквідувати спалах повністю у них вийшло близько 8:00 ранку 10 листопада.
З вогнем пожежники боролися із вечора 9 листопада. Займання сталося у складському приміщенні з будівельними матеріалами, уточнили рятувальники.
"Проводиться проливка та розбір конструкцій", — повідомили в ДСНС.
Роботи на місці події продовжуються, постраждалих немає.
Спочатку вогонь охопив площу близько 1 тисячі квадратних метрів, а вже під ранок 10 листопада площа займання не перевищувала 100 квадратних метрів.
Водночас у мережі також публікують кадри з місця подій. Дим від пожежі видно у різних частинах Вінниці.
Спочатку було відомо, що масштабна пожежа у Вінниці сталася на вулиці Гонти. Була інформація, що спалах трапився у столярному цеху.
Раніше "Телеграф" писав про те, що рано-вранці 10 листопада потужна пожежа спалахнула в російському Підмосков’ї. Там площа займання становила 2000 квадратних метрів.