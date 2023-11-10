Боролися з вогнем до ранку: рятувальники перемогли надпотужну пожежу у Вінниці (фото, відео)

Вогонь поширився на площі 1000 кв.м.

Потужну пожежу на складах у Вінниці нарешті ліквідували. Рятувальники боролися із нею до ранку.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України. За даними рятувальників, ліквідувати спалах повністю у них вийшло близько 8:00 ранку 10 листопада.

З вогнем пожежники боролися із вечора 9 листопада. Займання сталося у складському приміщенні з будівельними матеріалами, уточнили рятувальники.

"Проводиться проливка та розбір конструкцій", — повідомили в ДСНС.

Роботи на місці події продовжуються, постраждалих немає.

Спочатку вогонь охопив площу близько 1 тисячі квадратних метрів, а вже під ранок 10 листопада площа займання не перевищувала 100 квадратних метрів.

Водночас у мережі також публікують кадри з місця подій. Дим від пожежі видно у різних частинах Вінниці.

Спочатку було відомо, що масштабна пожежа у Вінниці сталася на вулиці Гонти. Була інформація, що спалах трапився у столярному цеху.

Раніше "Телеграф" писав про те, що рано-вранці 10 листопада потужна пожежа спалахнула в російському Підмосков’ї. Там площа займання становила 2000 квадратних метрів.