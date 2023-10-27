"Привітали" з ювілеєм: росіяни вдарили по пожежній частині на Харківщині, багато постраждалих (фото и видео)

Постраждали понад 10 пожежних машин

У ніч на п’ятницю, 27 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм Харківської області. Постраждали вісім рятувальників.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він наголосив, що 27 жовтня пожежній охороні області виповнюється 200 років. росія у своєму стилі "привітала" харківських рятувальників. Пошкоджено будівлю пожежної частини та 13 одиниць техніки.

"Однак головне зараз — наші люди. 4 співробітники перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу", — зазначив Клименко.

Як повідомляє "Суспільне-Харків", жителі Ізюму почули потужні вибухи о 23:30. У цей момент на Харківщині було оголошено повітряну тривогу.

Пошкоджено будівлю пожежної частини

Постраждалі авто

Нагадаємо, після того, як 10 вересня 2022 року ЗСУ звільнили місто Ізюм Харківської області, всі побачили картину, не менш жахливу, ніж у Бучі. Відразу після втечі окупантів у лісі на околиці міста було знайдено масове поховання українців. Правоохоронці виявили сотні могил як солдатів ЗСУ, так і цивільних, причому багато тіла були зі слідами тортур та каліцтв.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 25 жовтня російські окупанти здійснили масований обстріл Хмельницької області. Значно постраждало місто Славута. Внаслідок атаки там пошкоджено близько 300 багатоповерхівок, а також є постраждалі.