"Поздравили" с юбилеем: россияне ударили по пожарной части на Харьковщине, много пострадавших (фото и видео)

Пострадало более 10 пожарных машин

В ночь на пятницу, 27 октября, россияне нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм Харьковской области. Пострадало восемь спасателей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что 27 октября пожарной охране области исполняется 200 лет. россия в своем стиле "поздравила" харьковских спасателей. Повреждено здание пожарной части и 13 единиц техники.

"Однако главное сейчас – наши люди. 4 сотрудника находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", — отметил Клименко.

Как сообщает "Суспільне-Харків", жители Изюма услышали мощные взрывы в 23:30. В этот момент на Харьковщине была объявлена воздушная тревога.

Повреждено здание пожарной части

Пострадали авто

Напомним, после того, как 10 сентября 2022 года ВСУ освободили город Изюм Харьковской области, все увидели картину, не менее ужасную, чем в Буче. Сразу после побега оккупантов в лесу на окраине города было найдено массовое захоронение украинцев. Правоохранители обнаружили сотни могил как солдат ВСУ, так и гражданских, причем многие тела были со следами пыток и увечий.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 25 октября российские оккупанты совершили массированный обстрел Хмельницкой области. Значительно пострадал город Славута. В результате происшествия там повреждены порядка 300 многоэтажек, а также есть пострадавшие.