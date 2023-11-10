Боролись с огнем до утра: спасатели победили мощнейший пожар в Виннице (фото, видео)

Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров

Мощный пожар на складах в Виннице наконец ликвидировали. Спасатели боролись с ним до утра.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. По данным спасателей, ликвидировать возгорание полностью у них получилось к 8:00 утра 10 ноября.

С огнем пожарные боролись с вечера 9 ноября. Возгорание произошло в складском помещении со строительными материалами, уточнили спасатели.

"Производится проливка и разбор конструкций", — сообщили в ГСЧС.

Работы на месте происшествия продолжаются, пострадавших нет.

Изначально огонь охватил площадь около 1 тысячи квадратных метров, а уже под утро 10 ноября площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров.

В то же время в сети также публикуют кадры с места событий. Дым от пожара видно в разных частях Винницы.

Изначально было известно, что масштабный пожар в Виннице произошел на улице Гонты. Была информация, что возгорание случилось в столярном цеху.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ранним утром 10 ноября мощный пожар вспыхнул в российском Подмосковье. Там площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.