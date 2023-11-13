Дрони вдарили по виробнику "Кинджалів" у підмосков’ї: відомі наслідки атаки (фото, відео)

У росії заявили, що ніхто не постраждав

Українські військові продовжують атакувати цілі на території росії. У ніч на 11 листопада удару зазнало підприємство в підмосковній Коломні, яке виробляє ракети "Кинджал" та "Іскандер".

Як пише telegram-канал Astra з посиланням на джерела, внаслідок атаки БПЛА на "КБ Машинобудування" пошкоджено фасади двох корпусів підприємства. Також у будинках були вибиті вікна.

Наголошується, що безпілотник упав і вибухнув на території "Конструкторського бюро машинобудування" у Коломні опівночі 11 листопада. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Дим після вибуху у Коломині

Після вибуху в небо здійнявся клуб диму

Варто зазначити, що після атаки міноборони росії повідомило, що ППО нібито перехопило два безпілотники над територією Смоленської та Московської областей. Водночас місцеві жителі повідомляли у соцмережах про звуки вибухів.

Як відомо, АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування" є одним із провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Підприємство входить до складу російського холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації Ростех. Тут, крім іншого, виробляють ракети "Кинджал" та "Іскандер".

Місто Коломна на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що представник Головного управління розвідки Збройних сил України Андрій Юсов не став ні спростовувати, ні підтверджувати причетність до вибухів у Коломні та біля Котовського порохового заводу у Тамбові. За його словами, вибухи на території країни-агресора є цілком нормальними процесами, адже відбуваються вони виключно на об’єктах, які залучені у війну проти України.