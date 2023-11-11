У росії масштабне НП на залізниці: з рейок зійшли 19 вагонів, а перед аварією нібито чули вибух (фото)

Що саме спричинило сходження поїзда, невідомо

У Рязанській області росії вранці 11 листопада поїзд зійшов із рейок після "хлопку". Слідчі заявляють, що у роботу залізниці втрутилися сторонні особи.

Фото та подробиці НП публікую російські Telegram-канали. За попередньою інформацією постраждали лише двоє людей.

Сход 19 вагонів стався близько 07:12 на перегоні Рибне — Блок у районі станції Дягілєво. Перед тим, як поїзд упав, місцеві чули "бавовну". Відомо, що у семи вагонах перевозили мінеральні добрива, які внаслідок аварії розсипалися на землю, але загрози екології немає.

Помічник машиніста і сам машиніст зазнали незначних травм, їм викликали карету швидкої допомоги, інших постраждалих немає. На місце прибули сапери та слідчі. А в компанії Московська залізниця заявили про втручання сторонніх осіб у роботу залізниці. Ймовірно, рейки були пошкоджені або на них було закладено саморобний вибуховий пристрій.

Справою вже зайнявся слідчий комітет. За деякими даними, вагонів зійшло не 19, а 15.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Таганрозі пролунали вибухи. Місцеві повідомляють, що є приліт по військовому аеродрому.