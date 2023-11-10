"Серна" потонув не відразу: у ГУР показали перші знімки знищеного російського катера

Катери були знищені разом із завантаженим озброєнням

Головне управління розвідки Міноборони України показало, як виглядають зараз російські катери в Криму після нічної атаки БПЛА на Крим. Два плавзасоби успішно втопилися.

Супутникове фото публікують у Telegram-каналі ГУР. "Полювання" на російські кораблі триватиме.

В результаті атаки надводних ударних дронів Чорноморський флот рф втратив два малі десантні кораблі. Судно проєкту 1176 року "Акула" затонуло відразу, а друге плавзасіб проєкту 11770 року "Серна" деякий час після поразки намагалося залишатися на плаву, але в результаті теж пішло на дно. Кораблі базувалися у бухті Вузька поблизу селища Чорноморське. Крім самих кораблів також спалахнув причал і знищений БТР, який був на борту одного з плавзасобів.

"Полювання продовжується! Слава Україні!", – підсумували в українській розвідці.

Нагадаємо, що атака дронів відбулася в ніч проти 10 жовтня 2023 року в районі бухти Вузька. Також уламки дронів впали на території нафтобази у Феодосії, через що було відключено електроживлення трьох резервуарів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про катери "Серна", які постраждали у Криму. У момент атаки на суднах знаходився екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.