"Серна" утонул не сразу: в ГУР показали первые снимки уничтоженного российского катера

Катера были уничтожены вместе с загруженным вооружением

Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как выглядят сейчас российские катера в Крыму, после ночной атаки БПЛА на Крым. Два плавсредства успешно утонули.

Спутниковое фото публикуют в Telegram-канале ГУР. "Охота" на российские корабли будет продолжаться.

В результате атаки надводных ударных дронов Черноморский флот рф потерял два малых десантные корабля. Судно проекта 1176 "Акула" затонуло сразу, а второе плавсредство проекта 11770 "Серна" некоторое время после поражения пыталось оставаться на плаву, но в итоге тоже пошло на дно. Корабли базировались в бухте Узкая вблизи поселка Черноморское. Помимо самих кораблей также загорелся причал и уничтожен БТР, который был на борту одного из плавсредств.

"Охота продолжается! Слава Украине!", — подытожили в украинской разведке.

Напомним, что атака дронов произошла в ночь на 10 октября 2023 года в районе бухты Узкая. Также обломки дронов упали на территории нефтебазы в Феодосии, из-за чего было отключено электропитание трех резервуаров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно о катерах "Серна", которые пострадали в Крыму. В момент атаки на судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.