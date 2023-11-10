Ночная атака на Крым: на нефтебазу в Феодосии рухнули обломки дрона, что известно

Из здания были эвакуированы 27 человек

В ходе ночной атаки по временно оккупированному Крыму в Феодосии на нефтебазу упали обломки беспилотного летательного аппарата. Пострадавших в результате происшествия нет.

Об этом в пятницу, 10 ноября, пишет Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что после падения обломков была повреждена конструкция в здании электроподстанции управления пожарной системой.

"Сегодня ночью, 10 ноября, над территорией АО "Морской нефтяной терминал" в аннексированном Крыму в Феодосии сбили 2 БПЛА. Обломки одного из них упали на территорию предприятия, повредив конструкцию в здании электроподстанции управления пожарной системой", — говорится в сообщении.

В результате происшествия отключилось єлектропитание трех резервуаров. Были эвакуированы 27 человек. По предварительной инорфмации, пострадавших нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Главном управлении разведки МО Украины рассказали детали ночной атаки на Крым. Отмечается, что были поражены десантные корабли черноморского флота россии.