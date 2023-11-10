Нічна атака на Крим: на нафтобазу у Феодосії впали уламки дрону, що відомо

З будівлі було евакуйовано 27 осіб

У ході нічної атаки за тимчасово окупованим Кримом у Феодосії на нафтобазу впали уламки безпілотного літального апарату. Постраждалих внаслідок події немає.

Про це у п’ятницю, 10 листопада, пише Telegram-канал ASTRA, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що після падіння уламків було пошкоджено конструкцію у будівлі електропідстанції управління пожежною системою.

"Сьогодні вночі, 10 листопада, над територією АТ "Морський нафтовий термінал" в анексованому Криму у Феодосії збили 2 БПЛА. Уламки одного з них впали на територію підприємства, пошкодивши конструкцію в будівлі електропідстанції управління пожежною системою", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок події відключилося електроживлення трьох резервуарів. Було евакуйовано 27 осіб. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли деталі нічної атаки на Крим. Зазначається, що було вражено десантні кораблі чорноморського флоту росії.