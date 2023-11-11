В россии масштабное ЧП на железной дороге: с рельсов сошли 19 вагонов, а перед аварией якобы слышали взрыв (фото)

Что именно стало причиной схода поезда, неизвестно

В Рязанской области россии утром 11 ноября поезд сошел с рельсов после "хлопка". Следователи заявляют, что в работу железной дороги вмешались посторонние лица.

Фото и подробности ЧП публикую российские Telegram-каналы. По предварительной информации пострадали только два человека.

Сход 19 вагонов произошел около 07:12 на перегоне Рыбное — Блок в районе станции Дягилево. Перед тем, как поезд упал, местные слышали "хлопок". Известно, что в семи вагонах перевозили минеральные удобрения, которые в результате аварии рассыпались на землю, но угрозы экологии нет.

Помощник машиниста и сам машинист получили незначительные травмы, им вызвали карету скорой помощи, других пострадавших нет. На место прибыли саперы и следователи. А в компании Московская железная дорога, заявили о вмешательстве посторонних лиц в работу железной дороги. Вероятно, рельсы были повреждены или на них было заложено самодельное взрывное устройство.

Делом уже занялся следственный комитет. По некоторым данным, вагонов сошло не 19, а 15.

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