Дроны ударили по производителю "Кинжалов" в подмосковье: известны последствия атаки (фото, видео)
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В рф заявили, что никто не пострадал
Украинские военніе продолжают атаковать цели на территории россии. В ночь на 11 ноября удару подверглось предприятие в подмосковной Коломне, которое производит ракеты "Кинжал" и "Искандер".
Как пишет telegram-канал Astra со ссылкой на источники, в результате атаки БПЛА на "КБ Машиностроения" повреждены фасады двух корпусов предприятия. Также в зданиях были выбиты окна.
Отмечается, что беспилотник упал и взорвался на территории "Конструкторского бюро машиностроения" в Коломне в полночь 11 ноября. По предварительной информации, никто не пострадал.
Стоит отметить, что после атаки минобороны рф сообщило, что ПВО якобы перехватило два беспилотника над территорией Смоленской и Московской областей. В то же время местные жители сообщали в соцсетях о звуках взрывов.
Как известно, АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Предприятие входит в состав российского холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех. Тут, помимо прочего, производят ракеты "Кинжал" и "Искандер".
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Главного управления разведки Вооруженных сил Украины Андрей Юсов не стал ни опровергать, ни подтверждать причастность к взрывам в Коломне и возле Котовского порохового завода в Тамбове. По его словам, взрывы на территории страны-агрессора вполне нормальные процессы, ведь происходят они исключительно на объектах, которые вовлечены в войну против Украины.