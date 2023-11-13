Дроны ударили по производителю "Кинжалов" в подмосковье: известны последствия атаки (фото, видео)

В рф заявили, что никто не пострадал

Украинские военніе продолжают атаковать цели на территории россии. В ночь на 11 ноября удару подверглось предприятие в подмосковной Коломне, которое производит ракеты "Кинжал" и "Искандер".

Как пишет telegram-канал Astra со ссылкой на источники, в результате атаки БПЛА на "КБ Машиностроения" повреждены фасады двух корпусов предприятия. Также в зданиях были выбиты окна.

Отмечается, что беспилотник упал и взорвался на территории "Конструкторского бюро машиностроения" в Коломне в полночь 11 ноября. По предварительной информации, никто не пострадал.

Дым после взрыва в Коломне

После взрыва в небо поднялся клуб дыма

Стоит отметить, что после атаки минобороны рф сообщило, что ПВО якобы перехватило два беспилотника над территорией Смоленской и Московской областей. В то же время местные жители сообщали в соцсетях о звуках взрывов.

Как известно, АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Предприятие входит в состав российского холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех. Тут, помимо прочего, производят ракеты "Кинжал" и "Искандер".

Город Коломна на карте

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Главного управления разведки Вооруженных сил Украины Андрей Юсов не стал ни опровергать, ни подтверждать причастность к взрывам в Коломне и возле Котовского порохового завода в Тамбове. По его словам, взрывы на территории страны-агрессора вполне нормальные процессы, ведь происходят они исключительно на объектах, которые вовлечены в войну против Украины.