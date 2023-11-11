россию атаковали БПЛА: под удар попали предприятия, работающие на войну (фото и видео)

Россиянам было не до сна

Ночь на 11 ноября в россии выдалась неспокойной — атаковали неизвестные беспилотники. Сильные взрывы прогремели в городе Котовск под Тамбовом, а также в подмосковной Коломне.

Как сообщили росСМИ, в Котовске после взрыва в одном из цехов местного порохового завода произошел пожар. Огонь охватил 300 "квадратов" площади. Местные паблики писали, что возгорание произошло после прямого попадания беспилотника в предприятие.

По словам местных жителей, перед взрывом они слышали звук, похожий на мопед. Некоторые заявили, что видели БПЛА. Как они уточнили в комментариях, пожар охватил 5-й цех завода. Пишут, что он был самым большим и там было много пороха. Пострадавших, предварительно, нет.

В то же время вечером 10 ноября, взрывы прогремели в подмосковном городе Коломна. Как сообщили российские Telegram-каналы со ссылкой на информацию от подписчиков, над городом работала ПВО, и, по предварительным данным, был сбит беспилотник. При этом взрыв произошел недалеко от конструкторского бюро машиностроения. По предварительным данным — без жертв. На месте дежурят машины полиции и бригады скорой помощи, пожарные уехали.

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"Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Смоленской и Московской областей", — заявили тем временем в минобороны рф.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 ноября, беспилотники атаковали оккупированный Крым. Пострадала казарма оккупантов и два вражеских катера.