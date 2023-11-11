Вполне законные цели: у Буданова прокомментировали взрывы на российских предприятиях

В украинской разведке заявили, что взрывы в россии будут продолжаться

В ГУР МО Украины прокомментировали ночные взрывы в россии. Жители Московской и Тамбовской областей жаловались на неизвестные "хлопки" в районе важных предприятий.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 каналу озвучил позицию ГУР на этот счет. По его словам, взрывы на территории страны-агрессора вполне нормальные процессы, ведь происходят они исключительно на объектах, которые вовлечены в войну против Украины.

Взрывы были слышны неподалеку Конструкторского бюро машиностроения в Коломне и возле Котовского порохового завода в Тамбове. В украинской разведке не стали ни опровергать свою причастность к этим происшествиям, ни подтверждать ее.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но понятно, что те объекты государства-агрессора, которые вовлечены в геноцидной войне против Украины, на них слышен грохот. Это нормальный процесс и так будет продолжаться", – заявил Юсов.

Он отметил, что предприятия и другие объекты, которые россия вовлекает в войну против Украины, являются законными целями по обычаям ведения войны.

Также известно, что момент взрыва на тамбовском пороховом заводе попал на видео. На кадрах можно увидеть, как после взрыва в небо поднимается огромный столб дыма. По данным пропагандистов, пожар охватил около 300 квадратных метров, но его, якобы, удалось оперативно потушить. Информации о жертвах на данный момент нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Рязанской области поезд сошел с рельсов. Перед аварией был якобы слышен взрыв.