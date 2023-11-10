Полковника ФСБ на Брянщине ликвидировал "Русский добровольческий корпус": появились фото

Российский офицер был убит в служебном авто

Бойцы РДК (Русского Добровольческого Корпуса) взяли на себя ответственность за стрельбу в Брянской области. В ходе перестрелки был убит ФСБ-шник Сергей Шатый.

Об этом сказано в Telegram-канале РДК. Бойцы пообещали опубликовать все подробности позже.

Так, диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию россии и устроила засаду в Брянской области. Целью был транспорт россиян. По информации РДК, засада была успешной. В сети сообщается, что в результате атаки добровольцев был убит заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения пограничного управления ФСБ подполковник Сергей Шатый. Он двигался в служебном УАЗ-е, который, вероятно, и был целью российских добровольцев.

"Позже будет выложено видео объективного контроля. Слава РДК! Слава Руси", — сказано в сообщении.

Также добровольцы опубликовали несколько снимков, которые подтверждают их вылазку на территорию Брянской области. На одном из фото виден момент взрыва, предоложительно, автомобиля.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Скадовске убиты 10 российских следователей. Ночью в оккупированном городе прогремел мощный взрыв.