Полковника ФСБ на Брянщині ліквідував "Російський добровольчий корпус": з’явилися фото

Російського офіцера було вбито у службовому авто

Бійці РДК (Російського Добровольчого Корпусу) взяли на себе відповідальність за стрілянину в Брянській області. У ході перестрілки було вбито ФСБ-шника Сергія Шатого.

Про це йдеться в Telegram-каналі РДК. Бійці пообіцяли опублікувати всі подробиці пізніше.

Так, диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію росії та влаштувала засідку у Брянській області. Метою був транспорт росіян. За інформацією РДК, засідка була успішною. У мережі повідомляється, що внаслідок атаки добровольців було вбито заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ підполковника Сергія Шатого. Він рухався у службовому УАЗі, який, ймовірно, і був ціллю російських добровольців.

"Пізніше буде викладено відео об’єктивного контролю. Слава РДК! Слава Русі", — йдеться у повідомленні.

Також добровольці опублікували кілька знімків, які підтверджують їхню вилазку на територію Брянської області. На одному з фото видно момент вибуху, ймовірно, автомобіля.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Скадовську вбито 10 російських слідчих. Вночі в окупованому місті пролунав потужний вибух.