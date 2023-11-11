Цілком законні цілі: у Буданова прокоментували вибухи на російських підприємствах

В українській розвідці заявили, що вибухи в росії продовжуватимуться

У ГУР МО України прокоментували нічні вибухи у росії. Жителі Московської та Тамбовської областей скаржилися на невідомі "хлопки" у районі важливих підприємств.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі 24 каналу озвучив позицію ГУР із цього приводу. За його словами, вибухи на території країни-агресора є цілком нормальними процесами, адже відбуваються вони виключно на об’єктах, які залучені у війну проти України.

Вибухи було чути неподалік Конструкторського бюро машинобудування у Коломні та біля Котовського порохового заводу у Тамбові. В українській розвідці не стали ні спростовувати свою причетність до цих подій, ні підтверджувати її.

"Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Але зрозуміло, що ті об’єкти держави-агресора, які залучені до геноцидної війни проти України, на них чути гуркіт. Це нормальний процес і так триватиме", — заявив Юсов.

Він зазначив, що підприємства та інші об’єкти, які росія залучає до війни проти України, є законними цілями за звичаями ведення війни.

Також відомо, що момент вибуху тамбовського порохового заводу потрапив на відео. На кадрах можна побачити, як після вибуху в небо здіймається величезний стовп диму. За даними пропагандистів, пожежа охопила близько 300 квадратних метрів, але її нібито вдалося оперативно загасити. Інформації про жертви наразі немає.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Рязанській області поїзд зійшов із рейок. Перед аварією було нібито чути вибух.