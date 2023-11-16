Ще одна країна-сусідка України погрожує перекрити кордон: що відбувається

Перевізники вимагають скасувати ухвалу ЄС

Слідом за поляками, які влаштували протести та блокаду кордону, Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) пригрозила заблокувати кордон для українських колег. Вони вимагають, щоб Європейська комісія відновила перевезення в межах ЄС за комерційними дозволами.

Про це заявив голова UNAS Станіслав Скала, пише словацьке видання "Pravda". Він зазначив, що перевізники просять Мінтранс розпочати співпрацювати з Єврокомісією та вимагають повернення дозволів для українських колег. Якщо ЄК цього не зробить, то "UNAS готовий негайно підтримати польських перевізників та заблокує перетин кордону для українських перевізників зі словацької сторони".

UNAS не погоджується з постановою ЄС, яка скасувала видачу дозволів для українських перевізників після вторгнення російських військ до України. Раніше Спілка автомобільних перевізників Словаччини надіслала листа Мінтрансу із заявою, що українці "забирають роботу у наших перевізників".

"Ми хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як ви помітили, польські перевізники блокують свої кордони, тому що вони мають таку саму проблему, як і наші перевізники. Словацьке міністерство транспорту вже давно не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю їх ігнорує", – йдеться у листі.

Як повідомляв "Телеграф", станом на 15 листопада через блокаду на польсько-українському кордоні виникла черга з понад 3,4 тисячі вантажівок. Виникають спекотні сварки між водіями, які намагаються потрапити до України, та поляками, які не дають цього зробити. Відео одного з конфліктів активно поширилося через мережу.