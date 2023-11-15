"За що? За який я тут стою?": відео сварки українського далекобійника з поляками облетіло мережу

У черзі на кордоні стоїть більш як 3,4 тисячі вантажівок

На польсько-українському кордоні, де польські перевізники влаштували протести та блокаду, виникають палкі сварки між водіями, які намагаються потрапити в Україну, та поляками, які не дають цього зробити. Відео одного з конфліктів активно шириться мережею.

На ньому далекобійник-українець наполягає на тому, щоб його випустили до України, адже він вже понад 5 днів чекає, коли просунеться черга. Про інцидент пишуть користувачі Х/Twitter, якій й поширюють вірусне відео.

"За що? За який … я тут стою? (…) Ну то нє, я їду додому", — сказав під час сварки українець. У відео він зазначає, що спалив більш як 20 літрів пального, просто стоячи у черзі, у який він 549. На додачу у чоловіка вже скінчилась їжа, гроші, за які він міг би повнити запаси. А через те, що зламався підігрів у вантажівці, він захворів.

Поляки, що зафіксовано на відео, чіпляються до водія, адже він нібито говорить російською і взагалі, чому він не воює, а їздить тут. Зауважимо, що чоловік говорить українською мовою.

Водночас поляки продовжують до нього чіплятись та не можуть надати повноцінних відповідей про підстави свого страйку та за якими правилами українців мають так довго чекати на кордоні. Далекобійник зауважив, що в годину пропускають 4 автомобілі, що є критичним показником. ЗМІ повідомляють, що у напрямку Ягодина, Краківця та Рави-Руської стоять близько 3,4 тисячі вантажних автомобілів.

Українець сказав, що буде стояти доти, доки його не пропустять і не відʼїде нікуди, як його просили поліцейські. А якщо вони його не випустять, то перекриє дорогу.

У мережі люди виступають проти блокади польських перевізників, адже вважають, що вони грають на тому, що Україна в стані війни. Також чимало користувачів вказують на те, що це безпосередньо питання уряду України та Польщі.

Дехто вважає, що уряди обох держав не роблять нічого для покращення ситуації. Але більше турбує те, що наразі позитивниз змін на кордоні не спостерігається.

Раніше "Телеграф" писав, що представники Міністерства відновлення мали зустрітись на кордоні з польською стороною 13 листопада, аби вирішити питання розблокування українсько-польських пунктів пропуску. Проте польські перевізники не погодились розблокувати кордон після зустрічі з українською стороною.