"За что? За какой я здесь стою?": видео ссоры украинского дальнобойщика с поляками облетело сеть

В очереди на границе стоит более 3,4 тысяч грузовиков

На польско-украинской границе, где польские перевозчики устроили протесты и блокаду, возникают жаркие ссоры между водителями, которые пытаются попасть в Украину, и поляками, которые не дают этого сделать. Видео одного из конфликтов активно распространяется по сети.

На нем дальнобойщик-украинец настаивает на том, чтобы его выпустили в Украину, ведь он уже более 5 дней ждет, когда продвинется очередь. Об инциденте сообщают пользователи Х/Twitter, которые и распространяют вирусное видео.

"За что? За какой… я здесь стою? (…) Ну нет, я еду домой", — сказал во время ссоры украинец. В видео он отмечает, что сжег более 20 литров горючего, просто стоя в очереди, в который он 549. Вдобавок у мужчины уже кончилась еда, деньги, за которые он мог бы полнить запасы. А из-за того, что сломался подогрев в грузовике, он заболел.

Поляки, зафиксированные на видео, пристают к водителю, ведь он якобы говорит по-русски и вообще, почему он не воюет, а ездит здесь. Заметим, что мужчина говорит по-украински.

В то же время поляки продолжают к нему придираться и не могут дать полноценных ответов об основаниях своей забастовки и по каким правилам украинцы должны так долго ждать на границе. Дальнобойщик отметил, что в час пропускают 4 автомобиля, что является критическим показателем. СМИ сообщают, что в направлении Ягодина, Краковца и Рави-Русской стоят около 3,4 тысячи грузовых автомобилей.

Украинец сказал, что будет стоять, пока его не пропустят и не уедет никуда, как его просили полицейские. А если они его не выпустят, то перекроет дорогу.

В сети люди выступают против блокады польских перевозчиков, ведь считают, что они играют на том, что Украина находится в состоянии войны. Также многие пользователи указывают на то, что это непосредственно вопрос правительства Украины и Польши.

Некоторые считают, что правительства обоих государств не делают ничего для улучшения ситуации. Но больше беспокоит то, что сейчас позитивных изменений на границе не наблюдается.

Ранее "Телеграф" писал, что представители Министерства восстановления должны встретиться на границе с польской стороной 13 ноября, чтобы решить вопрос разблокирования украинско-польских пунктов пропуска. Тем не менее польские перевозчики не согласились разблокировать границу после встречи с украинской стороной.