Уже решили два проблемных вопроса: Украина и Польша согласовали дату переговоров по разблокированию пунктов пропуска
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Нужные решения могут быть прияты
Представители Министерства восстановления встретятся на границе с польской стороной, чтобы решить вопрос разблокирования украино-польских пунктов пропуска. Встреча состоится в скором времени.
Украинскую сторону будет представлять заместитель министра Минвосстановления Сергей Деркач, при участии которого уже было решено два проблемных вопроса насчет пунктов пропуска. Об этом сообщает министерство в Facebook.
Во встрече примут участие Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, Директората Еврокомиссии по мобильности, Посольства Украины в Польше и перевозчики.
Сами же переговоры пройдут в понедельник 13 ноября.
В заявлении министерства также отмечается, что ранее уже было решено два поднятых поляками вопроса. Это произошло по результатам встречи Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера.
Речь идет о функционировании полос для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" и обновлении функционала системы "Єчерга" — возможность заменять водителя для пустых грузовиков.
Более того, поляки еще раз предложили запустить пустой транспорт через пункт пропуска "Угринов – Долгобычев", где имеется соответствующая полоса. Это позволило бы пустым грузовикам уменьшить время ожидания пересечения границы.
"Ждем соответствующего решения", — добавили в министерстве.
Следует отметить, что за минувшие сутки крупнейший грузовой пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" на выезд из Украины смог пересечь 27 транспортных средств в сутки. Меморандум устанавливает это количество на уровне 680 грузовиков. Пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное" пересекло на выезд 40 транспортных средств, меморандум фиксирует 300 в сутки, "Краковец – Корчёва" – выехали 227 грузовиков.
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