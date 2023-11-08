"Дальше будет хуже": что сейчас известно о блокаде украинско-польской границы

Блокирование движения происходит уже несколько дней

С 6 ноября на границе с Польшей границе продолжается акция протеста и блокирование движения со стороны польских перевозчиков. Около тысячи грузовых авто ждут возможности пересечения границы на трех направлениях. В дальнейшем ситуация на границе будет только усложняться.

Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона. По его словам, польские перевозчики планируют затяжную акцию протеста.

"Блокирование движения через украинско-польскую границу продолжается. 6-го числа такие действия польские перевозчики начали. Осложнения движения мы начали фиксировать после 13 часов. Сначала по направлению пункта пропуска "Ягодин", в дальнейшем – пункты пропуска "Краковец" и "Рава-Русская", — сказал он.

Демченко подчеркнул, что с первого дня польские перевозчики блокировали и въезд в Польшу из Украины на направлении "Ягодина". Однако движение для грузовиков было доступно на направлении пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Краковец". Но с 17 часов 7 ноября польская сторона перестала пускать грузовые транспортные средства и на направлении пункта пропуска "Рава-Русская".

По его мнению, ситуация будет усложняться. Польские перевозчики планируют такую долговременную акцию. В свою очередь украинская сторона надеется на скорейшее прекращение протеста. Демченко также отметил, что осложнение с пересечением границы касается только трех направлений. Польские перевозчики в свою очередь не выдвигали представителям Украины никаких требований. При этом участники акции не блокируют движение для автобусов и легковых транспортных средств. Они обещали также пропускать гуманитарную помощь, которая направляется в Украину.

"Однако, довольно часто от польских коллег нам поступает информация, что участники акции все же высказывают и такую позицию, что они будут пропускать только одну машину в час в направлении Украины: не важно, с какими грузами", — подытожил Демченко.

В Государственной пограничной службе Украины опубликовали информацию об очередях на границе на разных пунктах пропуска по состоянию на среду, 8 ноября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после начала забастовок польских перевозчиков Украина обратилась с призывом к Польше.